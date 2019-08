Preşedintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, nu a participat la şedinţa partidului, fiind în concediu, şi a declarat, la finalul şedinţei, că nu este încântat de decizii.

„Sunt în concediu, nu am participat la şedinţă. Eu sunt puţin dezamăgit de renunţarea preşedintelui Tăriceanu la candidatura pentru preşedinţia României. Nu sunt încântat nici de alianţa cu Pro România şi nici de susţinerea candidaturii lui Mircea Diaconu. Am făcut alianţa cu PSD-ul care mi s-a părut mult mai nepotrivită decât ar fi cu Pro România, dar eu nu sunt absolut deloc încântat şi mi-e frică să nu sărim <din lac, în puţ>”, a spus Lazăr.

ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi la care aşteptam un răspuns favorabil, dând oamenilor speranţa îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de contrapropunere şi i-am spus că voi merge în faţa colegilor. Colegii au luat hotărârea de a se renunţa la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„Coaliţia a funcţionat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică şi nu am obiceiul să fac opoziţie în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărţim. Noi vom trece în opoziţie. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale, pentru a nu se mai spune că intenţia de a părăsi coaliţia", a mai spus liderul ALDE.