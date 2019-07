Preşedintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode, a declarat, vineri, corespondentului Mediafax că în locul lui Radu Căpâlnaşiu a fost numit ca interimar preşedintele Organizaţiei de Tineret a PNL Zalău, Mihai Crişan.

„Am făcut o evaluare a tot ceea ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare din 26 mai iar la finalul acestui proces ne-am întâlnit în Biroul Judeţean al PNL Sălaj şi am luat câteva decizii. Am luat act de demisia domnului Radu Căpâlnaşiu din funcţia de preşedinte al PNL Zalău, am consultat Biroul Municipat şi, ţinând cont de mesajul transmis de zălăuani la europarlamentare, l-am propus pe Mihai Crişan ca preşedinte interimar, care este preşedintele Organizaţiei de Tineret PNL Zalău, iar propunerea a fost acceptată. Rezultatul de la europarlamentare, de 17%, nu a fost foarte bun pentru PNL Zalău, şi am considerat necesar să trecem într-o altă etapă de dezvoltare, astfel încât PNL să câştige următoarele trei tipuri de alegeri”, a spus Bode.

Potrivit acestuia, noul preşedinte al PNL Zalău trebuie să prezinte în un Birou interimar al filialei municipale, un plan de acţiuni privind strângerea semnăturilor pentru candidatura lui Klaus Iohannis la preşedinţie şi o propunere privind candidatul PNL la Primăria Zalău în 2020.

„În cadrul Biroului Judeţean al PNL Sălaj s-a mai dispus un proces de restructurare, de primenire, a 11 organizaţii comunale care nu s-au comportat cum ar fi trebuit la alegerile pentru PE şi nu şi-au realizat obiectivele. În perspectiva alegerilor viitoare, era mevoie de astfel de decizii”, a explicat liderul PNL Sălaj.

Radu Căpîlnaşiu, care va rămâne doar cu funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Sălaj, a declarat, la rândul său, corespondentului Mediafax, că la nivelul filialei s-a instaurat o atmosferă de relaxare care nu era benefică pentru organizaţie după plecarea sa din administraţie, din funcţia de primar al Zalăului.

„Simţeam că trebuie schimbat ceva, că trebuie să venim cu forţe proaspete, cu un suflu nou, cu mai mult elan şi iniţiativă şi pentru că am înţeles mesajul electoratului după alegerile europarlamentare. Eu aveam mai multe funcţii, şi preşedinte al PNL Zalău şi consilier judeţean şi prim-vicepreşedinte la filiala judeţeană. Am demisionat şi din funcţia de consilier judeţean deoarece, fiind în opoziţie, am simţit că eram, uneori, inutil, prentru că orice spui şi orice propui nu reuşeşti să mişti lucrurile, deoarece maşina de vot a majorităţii funcţionează”, a spus Căpîlnalşiu.

Potrivit acestuia, numirea lui Mihai Crişan ca înlocuitor al său va avea un impact şi asupra tinerilor din Zalău.

Radu Căpâlnaşiu ocupa funcţia de preşedinte al PNL Zalău din 2017.