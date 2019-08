Senatorul USR Mihai Goţiu s-a aflat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei, împreună cu liderul PLUS Dacian Cioloş, Vlad Voiculescu, membru în Biroul Naţional PLUS, şi cu deputatul USR Stelian Ion, la manifestaţia care a marcat un an de la protestele violente din 10 august 2018.

„Ieri, mai pe după-amiază, o parte a presei, relata «pe surse», că eu şi colegii deputaţi Stelian Ion şi Tudor Benga am fi pornit vreo revoluţie internă ori că ar exista rupturi majore între USR şi PLUS. Doar câteva ore, mai târziu, în Piaţa Victoriei, ne-am întâlnit cu Dacian Cioloş şi Vlad Voiculescu. Îmi pare rău că trebuie să-i dezamăgesc pe cei care văd în discuţiile în contradictoriu «mari rupturi», «acuzaţii», «conflicte interne» şi alte cuvinte grele care «vând» o ştire. Suntem de aceeaşi parte a baricadei!", a scris, duminică, pe Facebook, senatorul USR Mihai Goţiu.

Acesta a transmis că este normal să existe dezbateri interne iar obiectivele alianţei USR-PLUS sunt aceleaşi cu ale celor care au fost în Piaţa Victoriei.

„Avem de construit o alternativă pe termen lung pentru România şi e cât se poate de normal să existe dezbateri interne încinse, pentru că doar o dezbatere reală poate asigura o fundaţie solidă pentru construcţia la care ne-am înhămat. Discuţiile nu sunt despre «dacă» vom continua alianţa, ci despre «cum» continuăm. Împreună ;)! Nu-mi pare rău pentru toţi cei din vechea clasă politică că le dau această veste: obiectivele comune ale USR şi PLUS, ale membrilor şi susţinătorilor noştri, au rămas neschimbate şi sunt aceleaşi cu ale celor care au fost, şi ieri, în Piaţa Victoriei. Nu, n-am uitat ce aţi făcut cu ţara asta şi cu cetăţenii ei, n-am uitat Roşia Montană, Colectiv, asaltul asupra Justiţiei, distrugerea pădurilor şi apelor României, 10 august 2018, incompetenţa, impostura şi hoţia promovate în funcţii publice şi nu vom uita tragedia de la Caracal! Tocmai discuţiile astea în contradictoriu (pe care unii le-ar dori «scandaluri») sunt garanţia că ceea ce construim împreună, USR şi PLUS, va avea forţa să măture toată reţeaua politică feudală şi de tip mafiot care şi-a bătut joc de România şi de cetăţenii ei! Da, aşteptaţi-vă să mai avem astfel de dispute interne, legate despre CUM schimbăm România, şi, da, aşteptaţi-vă să câştigăm!", arată mesajul politicianului.

Deputatul USR Stelian Ion susţine că alianţa politică cu PLUS a trecut cu greutate de Comitetul Politic al USR, fiind neînţelegeri în partid şi între cele două formaţiuni politice privind condiţiile formării alianţei. O mare parte din USR nu a dorit alianţa, potrivit unui mesaj obţinut de Mediafax.

Conducerile celor două partide au agreat, marţi, ultimele modificări la protocolul de alianţă politică, în urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR şi Consiliul Naţional al PLUS. Din cauza procesului îndelungat de înregistrare a alianţei, aceasta va fi dublată de o alianţă electorală pentru prezidenţiale.

Liderul USR Dan Barna a declarat că obiectivul Alianţei USR-PLUS este de a fuziona pe viitor.