Primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că a decis să se alăture echipei PNL, după ce şi-a dat seama, în timp, că are orientări de dreapta.

„Am luat, vineri, decizia de a mă alătura echipei PNL Maramureş. Mi-am dat seama, în timp, că am orientări de dreapta, pe parcurs înţelegi nişte lucruri şi atunci începi să te formezi, mai bine, ca individ în societate, prin acumularea experienţei. Cu PNL mă simt bine, lucrez bine de trei ani, am colaborat cu ei, sunt compatibil cu acest partid. Sper ca împreună să pot realiza lucruri frumoase pentru toţi cei care au fost şi sunt alături de mine şi de echipa mea. Fiind într-un partid de opoziţie, suntem mai limitaţi în atragerea de fonduri, dar eu am fost un primar harnic, care mi-am făcut treaba şi am proiecte în derulare, doar să mi se dea posibilitatea de a le pune în practică”, a spus Vladimir Petruţ.

Acesta a fost membru PSD, partid din care a fost exclus în 15 martie, şi a activat, de atunci, ca independent.

Vladimir Petruţ, contestatar al fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost cel care a spus că aleşii locali ai partidului au fost obligaţi să participe la un miting al social-democraţilor la Bucureşti. În 21 iunie 2018, edilul din Cavnic, pe atunci membru PSD, a cerut demisia de onoare a lui Liviu Dragnea, după ce acesta a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.

„În acest context, îi solicit public demisia de onoare din calităţile deţinute în acest moment, pentru a nu pune în pericol guvernarea şi credibilitatea partidului şi, implicit, a coaliţiei de guvernare”, a susţinut, atunci, Vladimir Petruţ.