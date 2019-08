Primarul PSD al Brăilei, Marian Dragomir, a declarat, pentru Mediafax, că nu este mulţumit de desemnarea Vioricăi Dăncilă drept candidat al partidului la alegerile prezidenţiale din toamnă, deoarece alţi candidaţi ar fi obţinut un scor mai bun.

Acesta a spus că ar fi vrut ca partidul să aibă mai mulţi candidaţi dintre care membrii să aleagă la Congresul din luna august.

„Eu colaborez foarte bine cu mulţi miniştri şi parlamentari, nu avem probleme în partid. Totuşi, am spus-o şi în interior, era bine să avem de ales dintre mai mulţi candidaţi. Sunt convins că alt candidat ar fi obţinut voturi mai multe, în plus ar fi existat o competiţie în partid, am fi discutat în filiale pe cine susţinem. Aşa nu avem decât o variantă, nu avem ce discuţii să mai purtăm. Avem persoane în PSD care ar fi obţinut voturi mai multe decât Viorica Dăncilă, este opinia mea”, a spus primarul PSD al Brăilei.

El a adăugat că nu va participa la Congres, iar acest lucru nu are legătură cu părerea sa despre candidatura Vioricăi Dăncilă: „Aveam vacanţa programată, nu le pot zice copiilor mei că nu mai mergem în vacanţă, mai ales că data congresului s-a schimbat şi a fost anunţată recent”.

La ultima reuniune a Comitetului Executiv, PSD a votat ca Viorica Dăncilă să fie prezidenţiabilul partidului. Singurii care s-au opus deciziei au fost Paul Stănescu şi Dumitru Buzatu.

Potrivit unor surse din partid, Congresul PSD ar urma să se desfăşoare pe 24 august, în condiţiile în care Viorica Dăncilă le-a transmis o scrisoare liderilor de filiale în care le-a propus să amâne Congresul din 3 august, în contextul crimelor din Caracal.