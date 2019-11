USR, reacţie dură după ce Adina Vălean a devenit comisar european: O bilă neagră pentru PNL. A fost acceptată de CE, fără consultarea Parlamentului României



Deputatul USR Iulian Bulai a afirmat că PNL are o bulină neagră, deoarece eurodeputatul Adina Vălean a fost acceptată de Comisia Europeană pentru funcţia de comisar UE pe Transporturi, fără ca Parlamentul României să fie consultat.

„România a transmis astăzi (miecuri - n.r.) două nume de candidaţi pentru postul de comisar. Ambii candidaţi au avut interviuri cu preşedintele ales şi s-au descurcat bine. Preşedintele ales a decis ca Adina Vălean să preia portofoliul Transporturilor. Vălean este un europarlamentar experimentat, care a fost deja preşedintele comisiei ENVI şi este în prezent preşedintele ITRE. În cariera sa a acumulat experienţă pe subiectele asociate portofoliului Transporturilor. A fost raportor al mecanismului „Conectarea Europei” (Connecting Europe Facility - n.r.), prin care este susţinută infrastructura în domeniul transporturilor, energiei şi serviciilor digitale. Prin acest proiect a lucrat la sisteme de conectare a vehiculelor şi de reducere a emisiilor de dioxid de carbon”, a transmis purtătorul de cuvânt al echipei de tranziţie a Comisiei Europene.



Cele două propuneri făcute de Guvernul Orban şi primite, miercuri, de Comisia Europeană pentru funcţia de comisar european au fost eurodeputaţii PNL Siegfried Mureşan şi Adina Vălean.



Premierul Ludovic Orban a afirmat că, în conformitate cu prevederile legale, va trimite către preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului solicitarea de a organiza audieri în comisiile de specialitate pentru comisarul european.



Eudeputatul PNL Gheorghe Falcă a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că persoana nominalizată de România pentru funcţia de comisar european va fi audiată în Comisia de Transporturi a Parlamentului European în şedinţa din 14 noiembrie.



După respingerea Rovanei Plumb şi a lui Dan Nica, Viorica Dăncilă l-a propus Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european, însă purtătorul de cuvânt al Executivului UE Mina Andreeva a anunţat că există la Comisia Europeană „dubii mari” referitoare la „legitimitatea” noii propuneri de comisar european transmisă de Dăncilă.



Totodată, liderul PSD Viorica Dăncilă a a afirmat, miercuri, că social-democraţii nu vor ataca noua propunere de comisar european înaintată de Guvernul Orban, precum au procedat PNL şi grupul Renew Europe în cazul propunerilor făcute de Guvernul PSD.

Ştirea iniţială. ”După consultarea preşedintelui Klaus Iohannis am luat decizia împreună să trimitem către preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doi candidaţi pentru funcţia de comisar european. Este vorba despre europarlamentarii Siegfried Mureşan şi Adina Vălean”, a anunţat Ludovic Orban.

El a mai spus că, în conformitate cu prevederile legale, va trimite către preşedinţii celor două camere ale Parlamentului solicitarea de a organiza audieri în comisiile de specialitate.

Întrebat dacă se pune problema schimbării portofoliului alocat României, Orban a spus: ”Sigur că dacă va fi vorba de posibilitatea schimbării portofoliului, în cazul acesta, va exista o discuţie între preşedintele României, subsemnatul, ca premier, şi preşedintele CE, Ursula von der Leyen”.

"Când vine vorba de un obiectiv de ţară, noi nu vom face ceea ce au făcut liberalii şi ce au făcut cei din grupul Renew Europe. Nu vom fi anti-români. Eu iubesc această ţară şi nu vreau ca România să fie pusă în situaţii neplăcute. Avem un război în interiorul ţării, electoral, între ghilimele, dar acesta nu trebuie să meargă dincolo de graniţele ţării. Nouă ani de zile, de fiecare dată, am susţinut România. Vor propune un comisar. Nu vom ataca persoana respectivă, pentru că este importantă imaginea de ţară mai mult decât imaginea personală. Nu o să am aceeaşi abordare ca şi candidatul Iohannis, care imediat ce am făcut propunerea a sunat la Bruxelles ca să nu fie acceptat Victor Negrescu", a declarat liderul PSD Viorica Dăncilă, la sediul PSD.