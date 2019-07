„Reprezentanţii PSD, ALDE şi PMP din Consiliul General al Capitalei au votat astăzi în interesul Gabrielei Firea, nu în interesul bucureştenilor. Hotărârea de legalizare retroactivă a companiilor municipale nu are nicio legătură cu problemele oraşului. Are legătură însă cu problema primarului general care a forţat înfiinţarea ilegală a acestora. Companiile au primit de la Primărie sume imense de bani pe care

le-au risipit pe salarii, pe sedii şi pe maşini. În prezent, companiile municipale sunt în faliment nedeclarat, trăiesc doar cu banii pompaţi de la bugetul local, nu au profit, iar încasările sunt cu mult sub nivelul promis. Companiile înfiinţate de Gabriela Firea sunt complet nefuncţionale şi folosesc doar ca paravan pentru camarila politică a PSD”, au transmis reprezentaţii USR, într-un comunicat de presă remis, miercuri, MEDIAFAX.

Consilierii municipali USR au votat împotriva legalizării retroactive a companiilor.

„Există o decizie definitivă a instanţei potrivit căreia acestea au fost înfiinţate ilegal, iar singura soluţie legală şi morală este desfiinţarea lor prin Hotărâre de Consiliu General. Mai mult, aşa cum reiese foarte clar din motivarea deciziei Curţii de Apel Bucureşti, problema acestor companii nu este doar votul prin care au fost înfiinţate. La fel de gravă este şi participarea SC CICLOP SERVICE SA în acţionariatul lor. Judecătorii consideră că avem de-a face cu o asociere mincinoasă, de faţadă, nu cu una reală. Practic, municipalitatea s-a asociat cu ea însăşi pentru înfiinţarea societăţilor, ceea ce este ilegal”, a completat sursa citată.

USR Bucureşti arată că dincolo de faptul că Gabriela Firea se foloseşte de noul Cod administrativ, decizia judecătoarească face imposibilă funcţionarea legală a companiilor municipale

„Prin urmare, dincolo de prevederile Nodului Cod Administrativ pe care Gabriela Firea le interpretează în folos propriu, dar greşit, există alte acte normative plus o decizie judecătorească ce fac imposibilă funcţionarea legală a companiilor municipale. USR Bucureşti va face toate demersurile pentru a o obliga pe Gabriela Firea să rezolve în mod legal problema companiilor şi mai ales a banilor cheltuiţi de acestea”, a conchis sursa menţionată.

Consiliul General al Muncipiului Bucureşti (CGMB) a votat în şedinţa de miercuri confirmarea înfiinţării a 20 de companii muncipale, care anul trecut au fost declarate ilegale de către Curtea de Apel Bucureşti. Reînfiinţarea celor 20 de companii a trecut cu majoritate simplă. Consilierii au invocat în acest sens noul Cod Administrativ, care nu mai prevede o majoritate de două treimi pentru aprobarea acestor proiecte.