“Au apărut în spaţiul public, mai mult intern decât în afara partidului, nişte discuţii care mai fuseseră puse pe tapet în urmă cu doi sau trei ani. (...) Am reacţionat la nişte chestii care s-au spus (care nu pot fi transmise public, ele se află scrise) şi am spus că frustrările nu se ascund în spatele carierei, că în principiu toate femeile sunt făcute să fie mame şi soţii. Am regretat generalizarea. Este libertatea fiecăruia. Am regretat acest lucru. Am fost sancţionat pentru ele. Este o chestie care a fost apoi rostogolită. Şi unde am spus “mame şi soţii”, “Andruşceac a trimis femeia la cratiţă”. Nu-mi permit nici pe soţia mea, care are o profesie liberală, să o trimit la cratiţă. (…) Nu cred că acest lucru – mai ales recunoscut, regretat - era un impediment să-mi oprească candidatura şi mandatul pe care colegii mei mi l-au dat în calitate de candidat la sectorul 4.”, a declarat Antonio Andruşceac pentru gândul.info.

Andruşceac, care în prezent ocupă funcţia de consilier local, a fost ales prin vot de filială drept candidat al partidului la Primăria Sectorului 4, încă din vară. Candidatura lui Andruşeceac a fost validată şi în cadrul Biroului Naţional, însă procedura ar putea fi reluată.

“Au apărut intern nişte sesizări, pe aceleaşi teme . (…) Acum câteva zile, pe data de 22 ianuarie, a avut loc şedinţa Biroului Naţional. Ei aveau dreptul, conform statutului, să spună dacă aprobă sau resping candidatura mea. Votul a fost egal, 12 la 12, în cazul ăsta rămânând valabilă confirmarea mea Înţeleg că există propunera să se reia acest vot. Eu cred în capacitatea colegilor mei de a judeca corect, noi suntem cei care promovăm transparenţă, corectitudine, meritocraţie, suntem cei care am stat în stradă şi ne-am bătut pentru Justiţie şi sunt sigur că este doar un zvon şi nimeni nu va relua un proces pe care deja s-a votat”, a spus Andruşceac.

Consilierul local a mai afirmat că nu a ascuns niciodată faţă de colegii de partid principiile care îl ghidează.

“Sunt om care a spus clar şi în ultima şedinţă, în care colegii mei mi-au dat votul final, mi s-a părut cinstit faţă de ei să le spun că eu am nişte ancore şi nişte principii pe care nu le negociez: credinţa în Dumnezeu, dragostea pentru ţara mea – cu bune şi cu rele – şi valorile familiei”, a declarat Antonio Andruşceac. Acesta mai spune că nu a fost niciodată membru al Coaliţiei pentru Familie.

PLUS, partidul partener de alianţă al USR, a desemnat-o drept candidat intern la primăria sectorului 4 pe Simona Spătar.