„În momentul de faţă preşedintele este ales la Congres cu votul delegaţilor, ca şi Biroul Naţional. În momentul când am candidat la preşedinţie în 2017 am spus că următorul preşedinte va fi ales prin votul tuturor membrilor. Am propus acum colegilor să trecem la sistemul acesta – un om - un vot. Să fie vot egal şi să rămână în continuarea Biroul Naţional ales prin delegaţi, care reprezintă performanţa electorală, forţa politică a fiecărui judeţ în funcţie de câte voturi are, dar preşedintele trebuie să fie al tuturor membrilor şi din judeţele mai grele şi mai uşoare”, a afirmat Dan Barna, vineri, pentru Mediafax..

El a adăugat că Congresul USR pentru alegerea preşedintelui partidului urmază să aibă loc pe 13 iulie, la Bucureşti.

„E deja în dezbatere în partid. Acum ne întâlnim să dezbatem, să decidem. Alegerea preşedintelui prin vot ega, universal, direct al tuturor membrilor. Fiecare membru de partid să poată să voteze pentru preşedinte. Congresul va avea loc pe 13 iulie la Bucureşti”, a completat Barna.

Comitetul Politic de sâmbătă va începe la ora 10.00, la Brăila, iar dezbaterile ar putea dura pe tot parcursul zilei.

Surse din partid au declarat, pentru Mediafax, că iniţial Dan Barna a susţinut ca votul pentru alegerea şefiei USR să fie unul ponderat, însemnând ca fiecare filială să conteze, prin scorul obţinut la ultimele alegeri, însă acum liderul formaţiunii sprijină votul neponderat.

De cealaltă parte, există voci în USR raliate în jurul lui Stelian Ion, doritor în a se înscrie în cursa pentru şefia partidului, care susţin votul ponderat, au adăugat sursele citate.

Prin urmare, există şi probabilitatea ca o decizie să nu poată fi luată în Comitetul Politic de sâmbătă, deoarece pentru o hotărâre este nevoie ca şedinţa să aibă un cvorum de două treimi.

Foto: Hepta