Banala valiză a fost un adevărat buzdugan politic în 2018. După ce Rise Project a prezentat date dintr-o valiză cu informaţii din interiorul companiei Tel Drum, Dragnea a plusat şi a apărut în faţa jurnaliştilor cu două valize, una plină cu gogoşi.

Războiul dintre Liviu Dragnea şi Klaus Iohannis a înregistrat pe final de an un episod inedit: joaca de-a valiza. La începutul lunii noiembrie, jurnaliştii de la Rise Project au prezentat date dintr-o ”valiză cu informaţii esenţiale din interiorul corporaţiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziţionat fizic şi informatic sediul firmei, anul trecut. Valiza a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din judeţ”.

Valiza conţinea un hard negru cu 63 GB de conţinut din computerul unui om important de la Tel Drum, mii de facturi, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont sau documente ale unor interpuşi. Totodată, sunt salvate 54.710 mailuri plus ataşamentele de pe adresa de serviciu, În valiză mai exista o tabletă din 2010 care a aparţinut directorului general Tel Drum - Petre Pitiş şi peste 1.000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă şi momente de familie.

Printre mailuri există şi unul trimis de Ştefan Dragnea (fiul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea) în anul 2010: “Am şi eu o datorie la un tip şi nu vreau să cer lui Liviu, că mă ceartă, mă poţi ajuta să o achit? A făcut o factură cu ulei pentru maşini”.

Există şi o agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: “Băsescu”, “Hrebe”, “Dăncilă”, “Bănicioiu”, “Pieleanu” etc. Unul se remarca, scris cu pauză între majuscule: “L I V I U”, copii de pe documente personale ale familiei Dragnea şi planurile detaliate ale unei proprietăţi-mamut din Alexandria, în dreptul căreia scria “Casă Dragnea”.

Liviu Dragnea a contraatacat la apariţia informaţiilor Rise Project, şi a apărut la o şedinţă a conducerii PSD, cărând două valize.

"Am întârziat puţin pentru că am primit două valize. Prima valiză este cu gogoşi de la Rise Project. Sunt aici proaspete. Le mâncăm aici. A doua valiză, după cum probabil ştiţi, eu sunt din Teleorman şi ca orice localnic din Teleorman, am găsit în fundul curţii o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA şi hai să vedem ce e aici. Ia uite,

- dosarul 01 - achiziţia dosarului Raiffeisen

- 02 - Retrocedări către Forumul German a grupului etnic german.

- 03 - promovarea procurorilor care i-au închis dosarelor.

- 04 - declaraţii despre banii încasaţi din chirii.

- 05 - închirierea căminului de bătrâni de la Forumul German.

- 06 - presiuni asupra unui judecator de la Curte. Şi mai avem nişte stickuri", a explicat Liviu Dragnea, care a promis că va mai aduce şi alte valize ”cu ilegalităţi trecute sub tăcere”.

Replica şefului statului nu s-a lăsat aşteptată. Iohannis a catalogat drept "fake news" informaţiile prezentate de Dragnea.

”Asta se întâmplă când un infractor ajunge în vârful statului, iar acest infractor Dragnea progresează, nu în domeniul statului de drept, ci în domeniul fake news. E ceea ce în ziua de azi se numeşte fake news, înainte de numeau minciuni. Am avut Caragiale, bileţelul roz şi am ajuns în faza cu valizele. Aşa se întâmplă dacă infractorii ajung în vârful statului", a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat ce crede despre valiza reală care a ajuns la Rise Project, preşedintele a răspuns: ”Nu ştiu ce e cu aceste valize, nu am nicio legătură. Omul (n.r.: Dragnea) este disperat şi are probleme majore şi caută să aducă vorba despre alte lucruri şi aduce manevre de manipulare."

O săptămână mai tărziu, Liviu Dragnea a prezentat încă o valiză, mai mare decât cele două prezentate anterior, care conţinea documente şi mai multe stick-uri, care a fost ”găsită de un localnic din Sibiu". Şeful PSD l-a acuzat pe Iohannis că a omis unele sume în declaraţia de avere şi a prezentat un filmuleţ.

”Azi este a doua zi de luni şi este a doua valiză. Un localnic din Sibiu a zis că a găsit-o în curte şi a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten şi care prietenul acela cică a devenit martor sub acoperire. Acestea sunt nişte stick-uri pe care o să vi le oferim. Am văzut cu toţii că de foarte multe ori, deşi există unii jurnalişti care fac dezvăluiri bine documentate, cu privire la activitatea infeacţională a domnului Iohannis, aceste ştiri mor foarte repede. Foarte, foarte ciudat. Şi am zis să continui eu. Eu cred că românii au un drept legitim cine este cu adevărat acest personaj. Ceea ce vedem la acest preşedinte fake, adică fals, este un personaj de carton susţinut de statul paralel. Mulţi l-au descris ca un şef de clan, cu toate acţiunile întreprinse. Putem vorbi despre 17 dosare penale. Acest domn care vorbea despre penali şi despre penalii cocoţaţi în vârful statului. Pău dumnealui este penal, deci s-a cocoţat în vârful statului. În timp ce făcea pe Albă ca Zăpada şi arăta cu degetul era posibilul penal în vârful statului", a spus Dragnea.

"România lucrului bine făcut. Asta ne spunea domnul Iohannis care nu şi-a trecut în declaraţia de avere sumele cu acea bancă comercială, plătite în avans pentru a închiria. Procurorii nu au cercetat, l-au protejat. Alte dosare au fost închise şi cred că vor urma să apară dosare."

Dragnea a prezentat şi un filmuleţ care arăta tranzacţiile făcute de şeful statului şi care nu apar în declaraţia de avere.

Liderul social-democraţilor a promis şi o a treia valiză, însă nu a mai prezentat-o opiniei publice.

Războiul dintre palate a continuat însă pe alte paliere.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat la şedinţa de săptămâna trecută a Executivului, pentru a împiedica adoptarea unei OUG pe amnistie şi graţiere.

"Fiecare om are dreptul în România să se facă de râs cât doreşte. Nu avea ce să caute acolo, pentru că nu a spus că ”merg la Guvern pentru că se discută punctele următoare şi vreau să merg să discutăm în această manieră. Am nişte propuneri.” Nu, a fost să citească, să facă poze şi să plece. Dincolo de declaraţiile războinice că spunea că va bloca nu ştiu ce ordonanţă," l-a ironizat Liviu Dragnea.

Înainte de Crăciun, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu va face pace cu Guvernul şi va colabora doar pentru chestiuni europene.

“Nu va fi niciun fel de pace cu Guvernul. Voi avea grijă să colaborăm doar pe chestiuni europene,” a spus şeful statului.“Colaborarea mea cu PSD a ajuns la un minim istoric. (...) Sunt extrem de nemulţumit. (...) Colaborarea s-a redus la nimic.”