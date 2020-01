Întrebată ce a preparat de sărbători, aceasta a răspuns că a făcut sarmale, caltaboşi şi chiar cârnaţi.

Potrivit Digi24 , Viorica Dăncilă a evitat să răspundă dacă îşi mai doreşte să ajungă vreodată premier sau preşedinte de partid. „Nu contează ce-mi doresc eu, contează ce-şi doresc oamenii şi acest lucru se poate face prin vot. A fost o perioadă foarte grea, trebuie să recunosc. Indiferent de ceea ce vor spune alţii, de câte minciuni se vor spune, voi spune întotdeauna adevărul. A fost o perioadă de un an şi nouă luni foarte grea, cu foarte multe crize de gestionat, în plan intern şi extern şi mă bucur că am reuşit după această perioadă să ies cu fruntea sus şi să mă uit în ochii oamenilor, pentru că nu am luat niciodată o decizie greşită”, a spus Viorica Dănilă marţi.