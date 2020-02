„Eu cred că, în primul rând, o demisie din parte domniei sale ar fi binevenită”, a declarat la Digi24, Andrei Gerea.

Vicepreşedintele ALDE subliniează că Tăriceanu a pierdut încrederea printre membrii partidului, care boicotează prin absenţă.

„Când îţi pierzi sprijinul grupului parlamentar, pierzi sprijinul multor oameni vechi, din absenţă oamenii încă se codesc să spună în faţă. Există un anumit respect, îl înţeleg. Am încercat cu toţii să ţinem lucrurile sub preş, cât am putut de mult, dar prin absenţa ei vorbesc, practic. Şi spun «domne, eu mi-am pierdut încrederea, nu merge aşa, nu sunt de acord cu politică pe care o ducem»”, a completat Gerea.

Acesta a precizat că la şedinţa ALDE, care a avut loc joi dimineaţă, mai mulţi membri ai partidului nu s-au prezentat, fiind „un mesaj limpede” de boicot.