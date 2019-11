„Am evitat în ultimele săptămâni să fac declaraţii privind numirea Comisarului European din partea României pentru că mereu am făcut tot ce am putut pentru a proteja imaginea ţării noastre şi pentru a susţine parcursul european al României. Am tăcut cu greu când presa europeană râdea de prestaţia propunerii României cu ocazia audierilor pentru că important era să avem un comisar. Funcţiile sunt irelevante dacă nu suntem responsabili”, a scris Victor Negrescu, sâmbătă, pe Facebook.

Social-democratul a precizat că toată situaţia privind numirea comisarului european din partea ţării noastre a fost ghidată de interese politice, unele meschine.

„Cu toate acestea, declaraţia publică a lui Ludovic Orban la Congresul dreptei europene privind numirea Comisarului European este jignitoare la adresa românilor. Acesta a confirmat faptul că numirea nu a avut nimic de-a face cu competenţa, cu normele şi legislaţia europeană sau cu parcursul european al României şi implementarea politicilor necesare Uniunii Europene. Totul a fost ghidat de interese politice, mărunte şi meschine”, a completat Negrescu.

El mai spune că este posibil să nu fi existat un răspuns privind nominalizarea făcută legal de PSD, deoarece PNL a intervenit politic în numirea comisarului UE.

„Mai exact prin declaraţia sa, preşedintele PNL afirmă faptul că a existat o ingerinţă politică realizată de PNL împotriva unor nominalizări legale din partea României şi se confirmă faptul că validarea comisarului român a fost întârziată din motive politice, fără argumente, explicaţii legale sau motive obiective. Poate de aceea nu a existat un răspuns la nominalizarea făcută legal. Un specialist în drept european ar putea spune că o astfel de situaţie ar putea face obiectul unei decizii a CJUE, dar nu voi accepta niciodată să exportăm conflictele politice în exterior. Mai îngrijorat sunt de faptul că astfel de abuzuri au fost posibile şi mă întreb cum va arăta pe viitor România normală condusă de dreapta”, a explicat social-democratul.

Victor Negrescu susţine că va rămâne „un #proeuropean convins” şi este „mai decis ca niciodată să continue „lupta pentru o Românie dezvoltată sustenabil într-o Uniune Europeană mai puternică, mai democratică şi cu adevărat apropiată de cetăţeni”.

Ludovic Orban a declarat că Guvernul Dăncilă a fost schimbat cu unul de dreaptă pentru ca România să poată oferi un comisar european de la PPE, respectiv pe Adina Vălean. Premierul a precizat că era o situaţie injustă, deoarece PPE nu avea majoritate pentru noua Comisie Europeană.

Adina Vălean, propusă de România comisar european pentru Transporturi, a primit aviz favorabil în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului Uniunii Europene.

Votul în PE pentru Executivul UE propus de preşedintele-ales Ursula von der Leyen va avea loc într-o sesiunea plenară programată pe 27 noiembrie.

Anterior, Executivul social-democraţilor a propus-o pe Rovana Plumb pentru funcţia de comisar european, însă această nu a trecut de Comisia JURI a Parlamentului European. Fostul premier Viorica Dăncilă l-a nominalizat apoi pe Victor Negrescu, însă Guvernul PSD fusese dat jos prin adoptarea unei moţiuni de cenzură în Parlamentul României.

Preşedintele Klaus Iohannis declara atunci că prim-ministrul demis nu mai are nicio legitimitate să facă o propunere pentru această poziţie.