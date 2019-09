„În luna august i-am propus Vioricăi Dăncila să o susţinem toţi pe Corina Creţu pentru un nou mandat de Comisar European - cu şanse majore de a avea un portofoliu foarte bun şi funcţia de vicepreşedinte ( dat fiind experienţa deja acumulată în primul mandat) ! Sau, eventual, pe Ramona Mănescu ( pe atunci membru ALDE). Am fost refuzat şi a mers mai departe cu Rovana Plumb - o propunere, iată, faără succes! Azi îi propun public din nou să o nominalizeze pe Corina / sau Ramona / sau Luminiţa Odobescu! Cât mai rapid !”, a scris Ponta, pe Facebook.

El a adăugat că nu va candida pentru funcţia de comisar european.

„Ultima dată când am verificat eu nu îndeplinesc condiţia de -gender equality- necesară şi am înca multă treabă în România - ( vă reamintesc că am fost ales europarlamentar pe lista ProRomânia şi am cedat mandatul în favoarea lui Mihai Tudose)!”, a adăugat Ponta.

Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, în Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European pentru funcţia de comisar european, a anunţat europarlamentarul Siegfried Mureşan.

Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a decis, cu unanimitate de voturi, să trimită o scrisoare Comisiei Europene în care să informeze asupra faptului că există conflict de interese în cazul Rovanei Plumb şi nu poate asuma funcţia de comisar european.

Rovana Plumb ar fi fost întrebată în cadrul audierii Comisiei pentru Afaceri Judiciare (JURI) a PE, despre cele 3 milioane de lei pe care AEP nu le va rambursa PSD, pentru campania la europarlamentare şi despre dosarul „Belina”, au declarat surse europene, pentru Mediafax.