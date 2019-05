"După atâtea probleme, este evident că trebuie să existe şi urmări politice. Cei care nu au organizat corespunzător sau au organizat intenţionat prost trebuie să plătească cu funcţia. Atenţie, vorbesc de urmarea politică. Că ulterior se găsesc şi alte probleme este o chestiune pe care o vom discuta după ce există prima analiză. Aşadar, fiindcă nu au ştiut să îşi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediată a ministrului de externe şi cel de Interne. Imediat însemnând imediat", a declarat Klaus Iohannis.

"Nu trebuie să trecem cu vederea problemele grave care au apărut în timpul votării. Probleme grave în organizarea acestor două tururi de scrutin, am avut referendum şi europarlamentare. Am avut probleme şi în ţară. Foarte mulţi români s-au arătat revoltaţi. Unii au reclamat că au fost puţine ştampile, alţii că au fost puţine cabine. Se vede că întreaga organizare a fost gâdită penru inhibarea votului, nu pentru încurajarea votului. E ce am spus că PSD se pregăteşte să boicoteze refrendumul. Dar probleme au fost la secţii de votare din străinătate. Am văzut cu toţii imaginile cu mii de români stând la cozile interminabile. Oameni care au mers dimineaţa la vot şi au ajuns să voteze seara, alţii care nu au apucat să voteze. Problemele trebuie rezolvate urgent pentru că vine următorul tur de scrutin", a mai declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele spune că tocmai pentru a găsi soluţii urgente a decis să organizeze o comisie mixtă.

"Şi pentru că nu am încredere de guvern, voi înfiinţa o comisie mixtă care începe să lucreze. Voi invita pe toţi cei cu atribuţii. Rolul este să vină cu soluţii penyru autorităţile care vin cu reglementări, AEP, Guvern", a spus Iohannis.

Teodor Meleşcanu: Vinovat de votul în străinătate este practic preşedintele Iohannis

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat miercuri că ”pur şi simplu vinovat de votul în străinătate este practic preşedintele Iohannis”, pentru că a convocat referendumul după ce au fost stabilite secţiile de votare în străinătate.

”Domnul preşedinte are dreptul să îşi exprime orice opinii. Chestiunea când vorbim de o demitere trebuie să avem şi o bază pentru a cere demisia cuiva, nu doar pe bază de gânduri, întrebări presiuni şi aşa mai departe. (...) Nu e vorba de date mincinoase, pur şi simplu vinovat de votul în străinătate este practic preşedintele Iohannis care la 2 săptămâni după ce am stabilit care sunt secţiile de votare la propunerea ambasadelor şi la solicitările unor misiuni diplomatice de către un număr semnificativ de cetăţeni români şi am ajuns la numărul de 441, după două săptămâni dânsul a anunţat că face referendum în aceeaşi zi. În consecinţă din 2 secunde care durează votul în general în cabină, având referendum băgat peste votul parlamentarilor europeni, s-a ajuns în jur de 6-7 minute votul şi practic nu au putut să voteze toţi oamenii mai ales în secţiile aglomerate”, a declarat la Antena 3 Teodor Meleşcanu.

El a mai spus că principala preocupare a anchetei este în ce măsură evaluările au fost reale

”Principala preocupare a anchetei pe care o avem este în ce măsură evaluările au fost reale, în ce măsură s-au luat măsuri administrative, în condiţiile în care peste alegerile parlamentare europene s-a făcut şi referendumul, toate aceste probleme vor face obiectul anchetelor noastre, de fapt 400 de secţii de votare nu au fost probleme decât în aproximativ 40 şi la astea ne vom ocupa”, a adăugat ministrul de Externe.