Perioada anterioară Revoluţiei din decembrie `89 a fost una a intervenţiilor abuzive în viaţa unor oameni care, fără a dori să colaboreze cu regimul comunist, au fost urmăriţi, ascultaţi şi priviţi ca simple ”obiecte” însufleţite de care Securitatea se putea folosi după bunul plac. În astfel de condiţii, după căderea regimului dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu, foarte multe personalităţi au avut de suferit la nivelul imaginii, fiind acuzate că au colaborat cu Securitatea. Dar această ”colaborare”, interpretabilă, de altfel, devine o adevărată piatră de moară legată la piciorul cuiva care, oficial, nu este considerat ”lucrător al Securităţii”. Eticheta de ”sursă de informaţii” cântăreşte greu, iar Viorel Cataramă a ţinut să îşi exprime punctul de vedere referitor la acest subiect pe Facebook.



Candidatul partidului Dreapta Liberală la prezidenţiale, Viorel Cataramă, a declarat – joi seara, la B1 TV – despre ”probele” că a fost informator al Securităţii că “acele hârtii sunt falsuri”. „Este o hârtie care m-a bucurat foarte mult. Cine are interesul să lanseze ştiri false? Asta înseamnă că am ajuns să contez, să se teamă de mine. Acele hârtii sunt falsuri. Am lucrat în comerţul exterior. Pot fi nişte rapoarte se de serviciu, pe care le-am semnat cu numele real. Acestea se depuneau la secretariat, nu ştiu unde ajungeau. Aceste atacuri fâsâite arată că Dreapta Liberală începe să conteze”, a declarat Viorel Cataramă.

