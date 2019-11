„Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România şi, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare şi fuga de întrebări, nici cu aroganţa pe care o afişează preşedintele Iohannis şi dispreţul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis şi această selecţie pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode”, a scris Dăncilă, pe Facebook.

Prezidenţiabilul PSD a adăugat că la evenimentul pe care îl organizează marţi, la Parlament, va avea un dialog deschis cu toţi jurnaliştii care doresc să participe.

„Eu am ales să am o discuţie liberă, deschisă, cu oricine are întrebări despre viziunea candidatului pentru România. Voi avea un dialog deschis cu TOŢI jurnaliştii care îşi doresc să participe, astăzi, începând cu ora 18:00, la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret. Accesul este liber pentru toţi reprezentanţii mass-media desemnaţi de către instituţiile pe care le reprezintă. Intrarea se face pe baza legitimaţiei de presă şi a actului de identitate la intrarea S2, începând cu ora 16:00”, a subliniat Dăncilă.

Viorica Dăncilă a invitat presa la o dezbatere, de la ora 18.00, în Parlament, înainte de evenimentul organizat de prezidenţiabilul PNL Klaus Iohannis.

Evenimentul lui Klaus Iohannis va avea loc la ora 19:00, la BCU, cu politologi, jurnalişti şi formatori de opinie.

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat că discuţia dintre Klaus Iohannis şi invitaţi va dura în jur de două ore şi este organizată de PNL. Pe de altă parte, jurnaliştii acreditaţi pe instituţia prezidenţiale pot participa la eveniment, dar nu vor fi lăsaţi să pună întrebări.

În sală se vor afla şi studenţi, echipa de campanie a PNL şi consilieri prezidenţiali.

Radu Tudor, Moise Guran, Cristina Şincai, sunt trei dintre jurnaliştii care au fost invitaţi să adreseze întrebări la discuţia cu preşedintele Klaus Iohannis. La fel ca în cazul interlocutorilor, surse politice spun că lista de studenţi şi profesori prezenţi a fost aprobată în prealabil.