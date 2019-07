"Nu am luat încă în calcul acest lucru, am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu ca prim ministru şi preşedinte PSD îl voi sprijini. Dar nu vreau să creadă că sunt un om laş. Dacă partidul îmi va cere acest lucru şi va crede că este singura soluţie, voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment, eu cred că este bine să avem un candidat şi eu să sprijin acel candidat. (...) Dacă nu există o altă opţiune care efectiv să ne ducă spre turul II, dacă partidul va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opţiunea mea este să merg în spatele altui candidat", a declarat Viorica Dăncilă, la DC News.

Preşedintele PSD a spus că prezidenţiabilul din partea social democraţilor trebuie să maximizeze şansele partidului, anunţând că vrea să facă un nou sondaj până la anunţul oficial.

"Vrem să avem un candidat care să maximizeze şansele Partidului Social Democrat (...) Am vornti în partid, am introdus în sondaje pe toţi cei care şi-au exprimat această opţiune, de a fi candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidenţiale. Tot în sondaje am introdus şi un alt candidat, nu am dat nume, să vedem dacă există această opinie, că ar trebui să avem un canddiat din exterior, am introdus şi candidatul ALDE, pe Călin Popescu Tăriceanu. Am o primă evaluare, acum vreau să fac un nou sondaj, până când vom anunţa candidatul, astfel încât primii doi trei ... să vedem cum stau în sondaje", a completat Viorica Dăncilă.

Buzatu: Ideea prezentată nu e rezultatul unor presiuni făcute de partid



Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu a declarat că ideea prezentată de Viorica Dăncilă ca ea să fie candidatul PSD la prezidenţiale nu este rezultatul unor presiuni ale partidului asupra acesteia pentru a intra în competiţia pentru un mandat la Cotroceni.



„Eu cred că nimeni nu se hazardează în momentul acesta înainte de CEx al partidului când vor fi puse în discuţie numeroase opţiuni, când vom vedea dacă sunt, există intenţia de a i se propune doamnei Dăncilă să candideze, dacă va anunţa candidatura, nimeni nu poate spune care este cel mai bun pentru că ar însemna că avem un guru în PSD şi noi nu îl ascultăm. Atunci când de pregăteşti pentru asemenea evaluare trebuie să fii foarte atent şi să fii foarte circumspect să cântăreşti cu un grad foarte înalt de obiectivitate toate ipotezele despre care am vorbit”, a afirmat Dumitru Buzatu, joi, la Digi 24.



Întrebat dacă sunt presiuni în PSD pentru ca Viorica Dăncilă să candieze la prezidenţiale, liderul organizaţiei social-democrate a răspuns: „Ideea pe care a exprimat-o doamna prim-ministru în interviul către DC News nu este a unor presiuni care să fie făcute asupra domniei sale pentru a candida, ci pur şi simplu a exprimat o ipoteză care are un anumit grad de plauzibilitate foarte înalt dat fiind faptul că este preşedintele partidului şi prim-ministru al României la momentul acesta. Şi aşa cum ştim în toate partidele, prima şansă o au cei care îndeplinesc funcţia de preşedinte, dacă sunt personalităţi politice recunoscute, funcţia de preşedinte al partidului şi dacă mai au şi funcţii statale sigur că această şansă se maşinizează”.



Chestionat dacă Viorica Dăncilă ca deconta un viitor rezultat slab la prezidenţiale, Dumitru Buzatu a afirmat că depinde de condiţii.



„Depinde în ce condiţii, dacă această ipoteză va deveni efectivă, depinde în ce condiţii se va produce această, dacă asta va fi una dintre condiţii, sigur că atunci doamna Dăncilă va avea posibilitatea să spună dacă doreşte să candideze sau nu, poate că nu aceasta va fi condiţia ca să părăsească funcţia guvernamentală, sunt foarte multe lucruri de discutat, dar deocamdată este doar o ipoteză enunţată”, a explicat Buzatu.



Liderul PSD Vaslui a mai spus că nu a renunţat nimeni la ipoteza unui candidat comun la prezidenţiale al coaliţiei de guvernare.