ORA 12:55 Dăncilă: În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă şi mers înainte

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD pentru lansarea sa la alegerile prezidenţiale, că în spatele ei nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă şi mers înainte. Liderul PSD susţine că e un om modest, care crede în familie şi în Dumnezeu.

„Dragii mei colegi, sunt de 23 de ani în acest partid, 23 de ani de credinţă în această mare familie a noastră, 23 de ani de muncă în PSD. Am plecat de la bază partidului, am lipit afişe, am împărţit pliante, am făcut campanii din uşă în uşă şi spun asta cu mândrie. În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altecva decât muncă şi mers înainte. Am fost membră în PE timp de 9 ani de unde am plecat pentru a conduce Guvenrul României. Sunt un om plecat de joc care a muncit că şi voi mulţi ani în acest partid. Am pornit în viaţă cu aceleaşi premize cu care pleacă mulţi tineri astăzi, dintr-o fasmilie simplă, fără pribvilegii. Am muncit mereu pentru lucruile în care am crezut. Cred în PSD. Ştiu că vom avea această putere şi astăzi şi de acum înainte. Asta este esenţa noastră, ne adaptăm, ne reinventăm, luptăm şi câştigăm cu forţă şi tăria care ne-a purtat în ultimii 30 de ani şi acre a făcut să ajungem cel mai mare şi mai puternic partid din România”, a declarat Viorica Dăncilă, la Congresul PSD.

Ea a adăugat că este un om care crede în familie şi în Dumnezeu.

„Sunt un om că oricare altul, un om dintre oameni. M-am născut într un oraş mic din România, într-o familie modestă care a muncit toată viaţă. Astăzi sunt soţie, sunt mamă, am o familie frumoasă pe care oiubesc enorm şi care mi-a stat mereu alături. Cred în familie, în Dmnezeu, cred muncă şi cred în cinste. Cred enorm în oameni, în poprul român care ştiu că merită şi poate mai bine. Orice lucru pe care l am făcut şi orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajută mame, copii, tineri, pensionari. Sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Asta cred că este menirea omului politic. Asta cred că este misiunea social-democraţiei. De aceea suntem aleşi să conducem ţara, că să aducem dreptate, echilibru. Spre cdeosebire de alţii eu ţin cu oamenii, cu cei din rândul casrora vin. Eu nu lupt împotrivă nimănui, ci pentru fiecare român”, a mai spus liderul PSD