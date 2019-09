"Este un vor majoritar, din 22, 17 voturi pentru, întotdeauna majoritatea trebuie respectată. Punctul meu de vedere l-am expus", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă are garanţia că ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu, a votat împotriva Laurei Codruţa Kovesi, aşa cum a cerut Guvernul, Viorica Dăncilă a replicat: "Este o informaţie încă neverificată. Nu ştiu, vom vedea pe urmă cum a votat. Nu am reuşit (să vorbescu cu ea -n.r.), am venit de la un eveniment organizat de Ambasada Statelor Unite, a fost o zi foarte foarte aglomerată".

Premierul a precizat că nu ştie dacă preşedintele Klaus Iohannis a sunat-o pe Luminiţa Odobescu, pentru a-i cere să voteze pentru fostl procuror-şef DNA.

"Nu ştiu (dacă preşedintele Klaus Iohannis a sunat-o pe Luminiţa Odobescu -n.r.), nu pot să afirm acest lucru atâta timp cât nu este un lucru neverificat. Nu am discutat astăzi, am trimis punctul de vedere al Guvernului", a completat Viorica Dăncilă.

Referitor la suspiciunile care planează asupra Laurei Codruţa Kovesi, premierul a precizat că speră ca acestea să nu afecteze imaginea României. "Eu sper să nu afecteze. După cum ştiţi, sunt mai multe acuzaţii, sunt mai multe dosare deschise, dacă unul dintre aceste dosare devine realitate sau are influenţă asupra imaginii doamnei Kovesi, pe plan extern reprezintă România şi atnci, binenţeles, că imaginea României poate fi afectată. Eu am spus că este bine ca să lămurească toate aceste lucruri pentru că şi încrederea pe plan extern este mult mai mare. Nu am spus că este vinovată sau nu este vinovată pentru că acest lucru nu pot să-l hotărăsc eu, judecătorii sunt cei care fac judecăţi", a mai spus liderul de la Palatul Victoria.

"Este opinia fiecărei ţări. După cum ştiţi, am lucrat 9 ani la Bruxelles. Nu se discută opinia fiecărei ţări la Bruxelles. Este opinia fiecărui stat. Eu cred că trebuia să puneţi această întrebare celor care s-au poziţionat de fiecare dată împotriva României. Haideţi să luăm rezoluţia împotriva României, semnată de eurodeputaţi PNL. Sunt lucruri care afectează imaginea României. Asta a fost opinia noastră, cum a respectat opinia celorlalte ţări, şi această opinie trebuie respectată. Să ne amintim când a fost desemnat domnul Tusk şi Polonia nu a susţinut această candidatură", a precizat premierul.

Întrebată dacă are un mesaj pentru Laura Codruţa Kovesi, Viorica Dăncilă a spus: "Sper ca niciun dosar care planează acum în spaţiul public să nu se plieze pe realitate pentru că ar afecta România".

În final, premierul a precizat că o va felicita pe Laura Codruţa Kovesi pentru rezultat, în condiţiile în care felicită "orice om pentru orice rezultat".

Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, joi, că Laura Codruţa Kovesi a obţinut în COREPER 17 voturi pentru desemnarea sa în funcţia de procuror şef european, din totalul celor 22 de voturi exprimare.

Procedural Consiliul UE va transmite Parlamentului European decizia luată, joi, urmând ca PE să ia act, prin procedură internă de hotărârea Consiliului. Decizia a fost luat în Consiliul UE, prin majoritate simplă, conform regulamentulul de funcţionare al Parchetului European (EPPO).

„Parlamentul European şi Consiliul îl numesc de comun acord pe procurorul-şef european pentru un mandat de şapte ani, care nu poate fi reînnoit. Consiliul hotărăşte cu majoritate simplă”, arată regulamentul EPPO, la articolul 14, alineatul 1. Ulterior, Consiliul miniştrilor va lua act de decizia de joi din COREPER şi anume votul ambasadorilor UE şi va formaliza hotărârea, au precizat sursele europene, pentru MEDIAFAX.