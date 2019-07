„Am cerut detaşările din mediul privat către ministere. Dacă este vorba dspre o detaşasare a unui om cu expertiză cu un salariu corespunzător funcţiei în care sunt detaşat, nu e o problemă. Dar de când am preluat, am văzut foarte mulţi detaşaţi, angajaţi de câteva zile, iar salariul era mai mare decât al premierului, pentru că este obligativitatea să îl transferi cu salariul pe care îl are la firma de unde a fost transferat. E o aberaţie. Nu ne putem juca cu fondurile publice", a declarat Viorica Dăncilă, pentru DCNews.

Aceasta a dat şi un exemplu de la Secretariatul General al Guvernului şi a anunţat că miniştrii vor trebui să explice aceste detaşări.

"Am eliminat foarte mulţi din sistemul public, si acum am cerut din nou acest lucru. Vreau să văd ce angajări s-au făcut de la 1 ianuarie şi miniştrii să spună de ce au facut acele angajări. În SGG aveam o detaşare a unei persoane, nu spun ca nu este bine pregatită, nu sunt în măsura să îi fac evaluarea, dar cu 27.000 de lei", a mai spus Dăncilă.