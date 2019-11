„Am spus că nu ştiu dacă există sau dacă nu există, dar sunt foarte multe lucruri care se întâmplă şi cărora nu le putem da o explicaţie. Sunt foarte multe abuzuri. Şi pentru că aţi adus acest subiect în discuţie. Am văzut intervenţia preşedintelui Iohannis în justiţie. Noi nu ne-am permis niciodată să spunem un lucru, că ne-ar fi linşat. Dar am văzut un preşedinte care cere schimbarea şefiei DIICOT, cere desfiinţarea Secţie speciale”, a declarat Viorica Dăncilă, duminică la Antena 3, întrebată dacă îşi menţine afirmaţia potrivit căreia nu ştie dacă există sau nu un „stat paralel”, deoarece a stat o perioadă lungă de timp la Parlamentul European.

Liderul PSD a mai spus că este foarte îngrijorată de faptul că „portavocea” lui Klaus Iohannis solicită ca ea să aibă o dezbatere cu procurorii.

„Ceea ce pe mine mă îngrijorează ce mai rău, nu pentru că e vorba de Viorica Dăncilă, prin portavocea lui Klaus Iohannis, Rareş Bogdan, cere ca Viorica Dăncilă să aibă o dezbatere cu procurorii. În ce ţară trăim?”, a conchis Dăncilă.

Întrebată la finalul lunii mai, după o şedinţă a Comitetului Executiv al PSD, dacă ea crede în „statul paralel”, Viorica Dăncilă a spus că nu vrea să facă referire la acest aspect, precizând că nu ştie despre subiect, deoarece a fost plecată nouă ani din România, în perioada când a fost europarlamentar.