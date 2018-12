Premierul Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri inedite despre întâlnirile oficiale la care a luat parte: glumele papei Francisc, discuţia despre fotbal cu regele Spaniei şi cum s-a împrietenit cu Benjamin Netanyahu.

"Au fost întâlniri la care m-am dus cu stres. Să te întâneşti cu Netanyahu, nu e un lucru uşor. Am rămas prieteni şi lucrurile nu numai ca mi-au intărit impresia, dar l-am luat ca model în politică.(...) Cu Regele Spaniei am discutat despre fotbal. Discuţia trebuia să dureze 30 de minute şi am stat o oră şi 20 de minute," a povestit Viorica Dăncilă, la Antena 3.

”Papa, un om foarte calm, care m-a întrebat din prima clipă de ce am vrut întâlnirea, ce probleme personale am, dacă mă macină ceva din punct de vedere personal. I-am spus ca am venit să îl întâlnesc, să îl invit în România, pentru că eu cred că prezenţa dumnealui ar putea contribui la reducerea dezbinării. La sfârşit, mi-a spus că mi-am lăsat geanta, dar nu o să o mai găsesc. Am fost uimită şi am întrebat de ce. Şi a spus că la noi se ia. Şi a scos dânsul geanta şi mi-a dat-o, când a văzut că mă uitam nedumerită. Pe lângă un om sufletist, am găsit un om dedicat oamenilor, un om care are şi spiritul glumei."

”Nu am o luptă cu preşedintele Iohannis”

Viorica Dăncilă s-a arătat dezamăgită de felul în care este tratată în România, mai ales când preşedintele ţării îi cere demisia fără argumente solide şi o jigneşte.

"Când jignirile vin de la preşedinte, este cu atât cu atât mai neplăcut, pentru că trebuie să aibă altă atitudine. Nu l-am văzut adversar. Ca să fii adversar, trebuie să mergi într-o luptă, eu nu am o luptă cu preşedintele Iohannis. Lupta mea este ca acest guvern, susţinut de cei doi lideri - Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, colegii din alianţă PSD-ALDE - să ducă la capăt ce a început, o lupta a noastră. Nu aş vrea să pierdem energia luptând cu oameni care au alte interese," a declarat premierul.

Întrebată dacă preşedintele şi-a cerut scuze, Dăncilă a răspuns: "Niciodată, mi-ar fi plăcut să aud acest lucru, preşedintele nu a făcut-o. Nu e bine în primul rând pentru dânsul. Am trecut şi am mers mai departe, dar lucrurile spuse i-au lipit o etichetă, că nu poate avea consens, că poate jigni o femeie. Nu aştept un tratament aparte că sunt femeie premier, dar nu e normal ca preşedintele să jignească, să ceară de 7 ori demisia fără argumente solide".

Cu toate aceste Viorica Dăncilă nu este sigură dacă ar semna o plângere pentru înaltă trădare pe numele preşedintelui, dacă ultima semnătură i-ar aparţine: "Nu ştiu dacă aş semna această cerere, pentru că eu am avut această acuzaţie şi ştiu ce neplăcut a fost pentru mine să pot să le explic partenerilor strategici ce se întamplă, fără a fi vreun argument.”

”Instituţia denunţătorului, cea mai dăunătoare pentru România”

Parchetul a clasat recent plângerea depusă de preşedintele PNL Ludovic Orban, care o acuza pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare, în urma scandalului cu relocarea Ambasadei României din Israel la Ierusalim.

"Nu am avut nicio discuţie legată de acest aspect, dar m-am gândit mult timp dacă să nu îl acuz eu pe Ludovic Orban de prejudicii aduse României şi declaraţii calomnioase la adresa premierului, dar apoi m-am gândit că aş face ce a făcut dumnealui. Dar mă gândesc că oare nu vor urma altele? Că dacă vrei să strici imaginea cuiva, aceste plângeri au devenit frecvente. S-a născut instituţia denunţătorului, de care mulţi profită şi este cea mai dăunătoare pentru România", a declarat Viorica Dăncilă, în interviul de la Antena 3.

"Nu m-aş raporta la Ludovic Orban. Suntem foarte diferiţi. Am mai văzut premieri care se desemnau singuri. Ca să devii premier, partidul trebuie să câştige încrederea cetăţenilor, să facă o majoritate. Cred că adversarii politici sunt cei din Opoziţie în campanie electorală, dar nefiind în campanie, nu îmi doresc adversari politici, ci oameni cu deschidere care să se implice în proiecte importante pentru ţară. Acest lucru arată incapacitatea de a gasi soluţii şi e uşor să îţi jigneşti adversarul".

”E uşor să lipeşti etichete”

Deşi a fost adesea acuzată că este marioneta preşedintelui PSD Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă nu e de acord şi susţine că este uşor să lipeşti etichete, când vrei să găseşti defectele cuiva.

"Au fost multe momente tensionate cu domnul Dragnea. Faptul că nu ne-am încadrat cu programul de guvernare a ridicat nemulţumiri din parte preşedintelui partidului," a dezvăluit Viorica Dăncilă la Antena 3.

"Au fost şi momente când m-am opus şi mi-a respectat decizia.(...) S-a spus că Guvernul e condus de Liviu Dragnea, că eu sunt condusă, au vrut să lipească această etichetă. E un lucru normal ca preşedintele partidului să ceară premierului să pună în aplicare programul de guvernare. Acelaşi lucru l-a cerut şi guvernului Tudose sau Grindeanu. Când vrei să îi găseşti ceva cuiva ceva, lipeşti etichete. Liviu Dragnea nu a venit de multe ori la guvern să spună faceţi asta sau asta, dar a cerut: puneţi în aplicare programul de guvernare. Nu s-a implicat în actele normative pe care le avem pe masa guvernului".

”Nu dai amnistie pentru o persoană”

Dintre deciziile guvernului, cel mai mare interes îl stârneşte zvonul unei viitoare ordonanţe de urgenţă privind graţierea şi amnistia, dar premierul neagă că pregăteşte aşa ceva.

"Au existat discuţii legate de acest aspect, dacă dau graţierea în 2018. Mai mulţi dintre ambasadori m-au întrebat, dar eu cred că multe din lucrurile pe care le spuneau erau ştiri false care au fost induse. O amnistie nu o dai pentru o persoană, ci pentru că vrei să îndrepţi nişte lucruri", a declarat Dăncilă, care a fost întrebată dacă proiectul va fi adoptat în 19 decembrie. "Am spus că nu e adevărat, că nu am un proiect şi nu am discutat despre acest lucru. Oportunitatea unui act o stabileşte premierul. Citesc când am un act normativ ca să pot să îmi fac o imagine să văd ce presupune acest lucru. Foarte mulţi vedeau un act normativ că scapă violatorii, nu o să vedeţi aşa ceva. Nu am discutat cu ministrul Justiţiei despre acest act."