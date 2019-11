„Eu vreau să am această discuţie cu românii. Lor o să mă adresez. Cred că niciun lider nu poate să spună - veniţi şi votaţi cu X. Eu cred că trebuie să generez încredere în rândul românilor. Îl cunosc pe domnul Diaconu, pe o parte dintre lideri. V-am spus, eu o să mă adresez românilor pentru că încrederea lor este importantă pentru mine”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni la sediul PSD, întrebată dacă va avea discuţii cu ceilalţi candidaţi pentru a le cere susţinerea în turul II.

Chestionată dacă are un mesaj pentru Diaspora, Viorica Dăncilă a spus că este important că românii din străinătate au participat la vot.

„În primul rând vreau să le mulţumesc că au participat la vot. E important că au venit la vot, indiferent cu cine au votat în primul tur. Vreau să îi asigur că respectul meu este acelaşi şi noi am fost cei care au creat condiţiile pentru vot. Vreau să le aduc la cunoştinţă că am luat măsuri pentru ei, că am avut în vedere de fiecare dată românii din Diaspora şi dacă într-adevăr ţin la ţara lor, dacă într-adevăr se gândesc să se întoarcă acasă, trebuie să ia în considerare şi să îi susţină pe cei care au făcut lucruri bune pentru ţară”, a conchis prezidenţiabilul PSD.