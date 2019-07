"Am văzut că domnul preşedinte a fost foarte mulţumit de felicitările primite dar nu a cooperat cu Guvernul pe perioada preşedinţiei României. Nu am avut discuţii pe dosarele importante sau măcar să spună este preşedinţia României, că în fond România iese întîrită din acest examen sau slăbită. Mă aşteptam ca domnul preşedinte să sune, să ia legătura cu Guvern. Nu m-a sunat. A vorbit despre rezultatele preşedinţiei României ca şi cum ar fi contribuit la aceste rezultate. Important este că din acest examen România a ieşit întărită şi că are susţinerea şi admiraţia statelor membre. Preşedintele nu cred că a avut multe implicaţii în preşedinţie dar acum dă senzaţia că rezulattele bune i se datorează", a declarat, joi, Viorica Dăncilă într-un interviu pentru DCNews.

Aceasta a sopus că deşi preşdeintele şi-a exprimat neîncrederea înaintea începereii preşdinţiei României la Consiliul UE, Klaus Iohannis ştia stadiul pregătirii bune a preşedinţiei române.

"Ceea ce ne-a întristat este fapotul că au fost, inclusiv preşedintele României, persoane care şi-au arătat neîncrederea. Nu am câştigat nici încrederea celorlalţi, dacă preşedintele ţării tale nu are încredere în exercitarea preşedinţiei rotative de către Guvernul ţării tale, atunci este clar că ceilalţi ne-au privit la început cu neîncredere. Domnul preşedinte ştia de la început stadiul pregătirii pentru perioada preşedinţiei. Am avut o discuţie cu preşedintele Iohannis înainte de preluarea preşedinţiei. I-am explicat că suntem bine pregătiţi, că avem dosar pe fiecare domeniu în parte în timpul preşedinţiei austriece, că ştim ce dosare vor fi finalizate, că vom prelua din mers cu trecere lină spre preşedinţia română, că şliu cum funcţionează instituţiile europene, am fost 9 ani europarlamentar. A ieşit cu acele afirmaţii care au adus un prejudiciu de imagine. Cred că acest lucru nu a fost corect", a afirmat aceasta.

Potrivit prim-ministrului Finlanda a cerut ajutorul experţilor români pentru mandatul ţării la preşedinţiei Consiliului UE.

"Dacă la început exista neîncredere în exercitarea preşedinţiei rotative de România, după 6 luni avem aprecieri până şi de la cei care nu au crezut în noi. Am avut o bună colaborare cu reprezentanţa României de la Bruxelles, cu experţii noştri, am avut experţi foarte buni, lucru confirmat şi de faptul că Finalanda ne cere din experţii noştri", a spus Dăncilă.