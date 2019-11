„Eu nu sunt în campanie cu doamna Birchall. Eu înţeleg că este foarte supărată pentru că votul colegilor a făcut să fie exclusă din patid. Eu n-am să-i răspund doamnei Birchall. Doamna Birchall trebuei să ştie că de atunci s-au mai schimbat doi prim-miniştrii. Nu eram eu prim-ministru atunci când a fost dată Ordonanţa 13. De altfel, OUG 13 a fos declarată constituţională, după câte ştiu eu. Dar eu cred că este o altă tentativă de a atrage atenţia de la lucrurile importante în aceste zile. Cred că dacă întrebă preşedintele şi vine la dezbatere îi voi răspunde la toate întrebările, fără niciun fel de ezitare. Nu am să iîntru într-o dispută cu această doamnă. Eu îi înţeleg frustrările, dar credeţi-mă nu vreau să intru în dispută cu o persoană care pentru noi nu a avut credibilitate şi nu are credibilitate”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri, la sediul PSD.

Întrebată despre cazul Caracal şi propunerile de reformare a justiţiei făcute de Ana Birchall, fostul premier a spus că nu a respins niciodată vreo astfel de propunere.

„Am revenit la aceeaşi persoană care acum poate să spună orice. Să ne reamintim puţin cazul Caracal. Aş vrea ca pe nicio tragedie niciun politician să nu încerce să-şi facă campanie electorală şi este regretabil că această doamnă încearcă să învârtă cuţitul în rană pentru că sunt oameni care au răni care sângerează în acest moment. Sunt mame care încă mai au speranţă că li se va întoarce fetele acasă, iar aceste declaraţii în spaţiul public nu le face cinste. Pentru aflarea adevărului am fost prima care a venit de udne eram plecată pentru că pentru mine cazul Caracal a fost un caz pe care l-am trata din poziţia de mamă. Am fost prima care am laut măsuri. Am fost prima care a cerut convocarea CSAT”, a explicat Dăncilă.

Liderul PSD a amintit despre grupul de lucru care a fost înfiinţat la nivelul Cabinetului pe care l-a condus, după cazul Caracal.

„Am creat chiar un grup de lucru la nivelul Guvernului din care a făcut parte şi ministrul Justiţiei. Dacă voia să facă aceste lucruri totul era adoptat în şedinţa de Guvern, Nu a fost niciun fel de iniţiativă a acestei doamne care să vină în şedinţa de Guvern şi să fie respinsă. Eu înţeleg ura este foarte mare, dar adevarul este foarte important. Nu am respins nicio propunere care să fie legată de cazul Caracal sau pe care s-o putem lua în şedinţa de Guvern”, a conchis Viorica Dăncilă.

Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, i-a răspuns, vineri, fostului premier Viorica Dăncilă, care a spus că nu are de unde să ştie de „nenorocirile” şi asaltul asupra sistemului. „Dacă tot spuneţi că dvs. că nu aveţi de unde să ştiţi, poate nu aţi înţeles despre ce vorbeam”, a spus Birchall.

Birchall vine şi cu exemple ale discuţiilor. Potrivit acesteia, una din tele i-a adus prima cerere de remaniere din Guvern, fiind vorba despre eliberarea condiţionată, respectiv despre înăsprirea condiţiilor liberării condiţionate respectiv, creşterea de la 60 la 65 de ani vârsta la care instanţa putea dispune liberarea condiţionată; pentru a beneficia de liberarea condiţionată, condamnaţii pe viaţă trebuie să fi executat minim 25 de ani, faţă de 20 ani pe regula veche etc., majorarea fracţiei de 5/6 pentru infracţiuni pentru care legea prevede pedepse mai mari de 10 ani, „fapt care mi-a adus prima cerere de remaniere din partea dvs”, îi spune Birchall fostului premier.

O altă discuţie care s-ar fi purtat, potrivit fostului ministru al Justiţiei este legată de legea privind recursul compensatoriu.