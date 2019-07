"Industria de Apărare este unul dintre sectoarele cu mare potenţial de dezvoltare. În acest an, Guvernrul a acordat sume importante operatorilor cu capital de stat pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie. Totodată, din perspectiva îndatoririlor operaţionale ca membru al NATO, România s-a angajat într-un efort continuu de modernizare a Armatei şi a alocat, pentru al treilea an consecutiv, 2% din PIB. Această decizie dovedeşte că înţelegem pe deplin rolul strategic în zona Mării Negre în particular. Obiectivul Guvernului este ca fondurile alocate înzestrării armatei să se întoarcă într-o măsură cât mai mare în economia românească, să contribuie la revigorarea industriei naţionale de apărare. Semnarea acestui memorandum confirmă potenţialul pe care îl are industria românească în întărirea capacităţilor de apărare. Prin trasformarea expertizei în produse şi servicii cu valoare adăugată mare Romaero va avea posibilitatea să îşi exporte producţia la nivel global", a declarat Viorica Dăncilă.

"Semnarea memorandumului va sta la baza colaborării industriale locale pentru programul Patriot, nou, pur defensiv.Patriot a fost alegerea cea mai bună, atât pentru apărarea ţării noastre, cât şi penru respectarea obligaţiilor care ne revin ca membri NATO", a mai spus premierul.

Ministrul Apărării spune că semnarea memorandumului poate duce şi la formarea specialiştilor.

"Se edifică certitudinea că sistemele Patriot vor beneficia de asistenţă tehnică de cea mai înaltă performanţă. Se crează premisele creării unei infrastructuri tehnologice de înat nivel, oportunităţi pentru noi locuri d emucă în industria de apărare, precum şi formarea unor specialişti într-un domeniu extrem de competitiv la nivel naţional", a spus Gabriel Leş, ministrul Apărării.

"Semnarea acestui memorandum este un moment important pentru industria aerospaţială, pentru că se pun bazele unuia dintre centrele de mentenanţă din România pentru rachetele Patriot Programul de rachete Patriot estse extrem de important pentu România, pentru ca companiiile din industria de apărare să poată să reîntoarcă în economia reală cât mai multă valoare adăugată din programele de înzestrare. Industria de apărare românească funcţionează ", a declarat Niculae Bădălău, ministrul Economiei.