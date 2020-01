„Eu mă îndoiesc că Victor Ponta mai are obiective politice. Cred că are doar misiuni politice, cea mai importantă fiind să ia din procentele PSD. A avut această misiune în 2019, când a trebuit să ajute PNL în bătălia cu PSD de la europarlamentare, iar pe Klaus Iohannis să aibă o poziţie strategică mai bună şi o campanie prezidentială mai usoară. Îşi continuă, văd, misiunea în 2020, dar rolul nu prea mai atrage publicul, care e din ce în ce mai critic fată de aliaţii săi liberali." , a scris Viorica Dăncila pe Facebook.



Ea subliniază că Victor Ponta nu votează moţiunea, deoarece nu-l lasă Klaus Iohannis.

„Cât priveşte perioada în care eu am fost preşedintele PSD, am reuşit să opresc căderea partidului şi am adus noi votanţi alături de PSD, aşa cum arată voturile de la alegerile prezidenţiale. Nu e puţin lucru într-o situaţie care era foarte complicată şi riscantă pentru partid, în care mulţi abia aşteptau să alunecăm pe locul 3 şi să devenim un partid de dimensiuni medii, unul comod pentru PNL şi Klaus Iohannis.

Acum PSD are şansa de a reveni. Şi sunt convinsă că o va face, aşa cum a mai făcut-o. Pentru asta are nevoie de toţi membrii şi simpatizanţii săi – printre care Victor Ponta nu se mai numără. Îi cer deci să renunţe la îngrijorările ipocrite faţă de PSD şi să mimeze un pic mai convingător opoziţia faţă de PNL. Măcar în compensaţie pentru faptul că preşedintele Iohannis nu-i permite să voteze moţiunea de cenzură a PSD..." , a completat Dăncilă.

Reacţia vine în contextul în care Victor Ponta a declarat că Pro România nu va vota moţiunea de cenzură anunţată de PSD, deoarece partidul pe care îl conduce va veni cu amendamente la proiectul de asumare al Guvernului privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi.