„A fost important să arătăm că instituţiile europene lucrează pentru cetăţeni şi mai ales că produc rezultate care îmbunătăţesc viaţa acestora şi oferă perspective pentru viitor. Am satisfacţia de a afirma că România a reuşit acest lucru. Am preluat şi asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetăţenilor şi a unităţii europene. Am apreciat necesar ca toate acţiunile noastre să fie construite în jurul Coeziunii - ca valoare comună europeană. România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări şi tendinţe care pun sub semnul întrebării determinarea Uniunii de a progresa.

Am dovedit capacitatea României de a contribui la valoarea-adăugată a Uniunii, aspect reflectat în bilanţul consistent pe care îl predăm: 90 de dosare legislative finalizate şi aproximativ 2500 de evenimente şi reuniuni organizate. Totodată, am facilitat adoptarea a 84 de Concluzii ale Consiliului pe multiple teme de interes comun”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul dezbaterii din Parlamentul European.

Premierul a afirmat că îşi doreşte ca, atunci când vor beneficia de un acces mai transparent pe piaţa muncii, cetăţenii europeni să îşi amintească de contribuţiile României în acest proiect.

„Ne-am dorit ca prin exercitarea acestui mandat să avem rezultate vizibile, durabile, la care cetăţenii să se poată raporta cu uşurinţă şi claritate. Aceste rezultate conferă o identitate veritabilă primei noastre Preşedinţii, la care consider că ne putem raporta cu toţii.

De exemplu, mi-ar plăcea să cred că atunci când un cetăţean european va beneficia de un acces mai echitabil şi mai transparent pe piaţa muncii, care să-i permită să echilibreze mai bine activitatea profesională cu viaţa privată, va şti că aceste decizii au fost luate pe durata Preşedinţiei României. La fel, doresc să cred că cetăţeanul european se va simţi mai în siguranţă şi mai protejat în interiorul graniţelor Uniunii şi datorită eforturilor Preşedinţiei noastre. Am reuşit să facem un salt calitativ în această direcţie. De aici înainte, vor fi posibile verificări mai eficiente la frontierele externe, vom îmbunătăţi securitatea cărţilor de identitate”, a aăugat Dăncilă.

Şeful Executivului a susţinut că România a obţinut rezultate pe toţi cei patru piloni prioritari ai Preşedinţiei la Consiliul UE:

„ Europa convergenţei, Europa siguranţei, Europa actor global, Europa valorilor comune. În cadrul pilonului Europa convergenţei, Preşedinţia României a depus eforturi intense pentru avansarea negocierilor referitoare la viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, atât pe palierul politic, cât şi la nivel sectorial. Am reuşit, de asemenea, finalizarea negocierilor pentru un număr considerabil de dosare legislative vizând consolidarea Uniunii Bancare şi Uniunii Pieţelor de Capital şi am asigurat o viziune pe termen lung privind Piaţa Unică. Totodată, rezultatele concrete înregistrate în domenii precum piaţă internă - în toate dimensiunile acesteia, energie, afaceri sociale sau schimbări climatice, sunt elemente care vor rămâne puncte de reper şi sunt deja preluate de partenerii noştri din Trio, Finlanda şi Croaţia. Totodată, provocările erei digitale, dintre care cea a inteligenţei artificiale, au fost abordate prin primul set de Concluzii ale Uniunii dedicate acestei teme. Preşedinţia noastră a adus o contribuţie importantă la definitivarea pieţei unice digitale prin Directiva privind drepturile de autor în Piaţa Unică Digitală”, a afirmat Dăncilă, în plenul Parlamentului European.

Ea a amintit de hotărârea Consiliul UE privind sancţionarea persoanelor implicate în atacuri cibernetice care ameninţă UE.

„În vederea îmbunătăţirii răspunsului la atacurile cibernetice, a fost adoptat, un cadru de sancţiuni pentru a răspunde atacurilor cibernetice. Astfel, pentru prima dată, se vor impune sancţiuni persoanelor implicate în atacurile cibernetice care ameninţă Uniunea sau statele membre. România va continua să acţioneze în acest domeniu, urmărind obiectivul de a găzdui o agenţie europeană specializată în acest sens”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Un alt dosar la care a contribuit România îl reprezintă cel referitor la migraţie.

România a deţinut Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie-30 iulie 2019.

Lider de grup din PE: Guvernul dumneavoastră nu se ridică la înălţimea Europei. România merită „ceva mai bun”



Copreşedintele grupului Verzilor din Parlamentul European, Philippe Lamberts, i-a transmis, marţi, Vioricăi Dăncilă, că guvernul pe care îl conduce nu se ridică la înălţimea Europei. El a afirmat că România merită „ceva mai bun”.



„Sincer, spectacolul pe care ni-l dă guvernul dumneavoastră nu este la înălţimea Europei şi nici la înălţimea României. România merită ceva mai bun”, i-a transmis Philippe Lamberts Vioricăi Dăncilă, în plenul Parlamentului European.



El a adăugat că guvernul român e „obsedat” de ideea că justiţia trebuie controlată.



„ E un Guvern care pare să fie obsedat de idee că justiţia trebuie controlată, pentru a evita ca politicieni să fie condamnaţi pentru corupţie şi să nu mai poată fi eligibili. Mi se pare că toată energie partidului de guvernare e înghiţită de acest subiect. Constat că rapoartele întocmite de către Consiliuul Europei, de Comisia de la Vneeţia dar şi de către GRECO, toate aceste rapoarte nu sunt urmate de fapte concrete”, a afirmat Lamberts.



Liderul grupului Verzilor din PE i-a mai reproşat Vioricăi Dăncilă că guvernul pe care îl conduce blochează numirea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european:



„Aşteptăm încă posibilitatea de a o audia (pe L.C. Kovesi-n.r)”, a mai spus Philippe Lamberts.