"Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor. Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare şi am dezbătut impactul fiecăreia, ţinând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetăţenii români. Ca prim-ministru, am în permanenţă acest lucru în atenţie", a scris, joi, pe Facebook, prim-ministrul Viorica Dăncilă.

Varujan Vosganian a spus, joi, că rectificarea bugetară este „exclusiv PSD, nu ne asumăm nicio responsabilitate politică”. Potrivit deputatului, rectificarea se face fără consultarea ALDE „în toate treptele decizionale”. Vosganian a spus că ALDE este dezamăgit de rectificarea făcută de PSD şi lansează un avertisment "foarte serios" privind ignorarea cererilor din partea partidului său referitoare la politicile fiscale. El transmite că sunt deja semne de crispare în coaliţia de guvernare.

Consiliul Suprem de Apărare al Ţării a avizat în şedinţa de marţi propunerile de rectificare bugetară pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în anul 2019, potrivit unui comunicat emis de Administraţia Prezidenţială după şedinţa Consiliului.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu declara că există nemulţumiri în rândul partidului său în legătură cu faptul că, la rectificarea bugetară, sumele pentru ministerele Educaţiei, Sănătate şi Transporturi, precum şi cele pentru investiţii au fost reduse.

Pe de altă parte, Tăriceanu critica majorarea cu peste jumătate de miliard la bugetele SRI, SIE şi STS.