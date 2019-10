„După cum ştiţi am fost aleasă prin Congres. Rămân la şefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate şi nu voi face un pas în spate. Nu îmi reproşez nimic. Am ţinut după europarlamentare o echipă unită, împreună cu colegii am adoptat măsuri bune pentru populaţie. Nu am ce să îmi reproşez. Ca un guvern foarte bun (întrebată cum va rămâne în istorie – n.r.)”, a afirmat Viorica Dăncilă, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de către Parlament.

Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Au fost 238 de voturi pentru, 4 împotrivă.