Varujan Vosganian a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că a participat luni la o întâlnire cu premierul, ministrul Finanţelor şi câţiva lideri ai PSD, împreună cu Daniel Chiţoiu şi Călin Popescu Tăriceanu, la o discuţie despre buget.

„Am făcut obiecţia că modul în care se face rectificarea bugetară nu prezintă o viziune de susţinere a politicilor publice, mai ales reducerile de la Ministerul Culturii, Sănătăţii, Educaţiei şi al Transportului. Eu am ridicat chestiunea Ministerului Culturii şi a situaţiei financiare dificile în care se găsesc Teatrul Naţional şi Opera din Iaşi, mai ales în ceea ce priveşte bunurile şi serviciile. Am evidenţiat şi faptul că va fi foarte greu să susţii în faţa opiniei publice un buget care taie fonduri de la cultură şi sănătate şi adaugă jumătate de milliard la serviciile de informaţii", a spus Varujan Vosganian.

În urma discuţiei de luni, urma ca miercuri după-amiază să mai aibă loc o întâlnire, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Astăzi (n.r. joi ) am aflat că rectificarea va merge înainte. Este o rectificare exclusiv PSD, nu ne asumăm nicio responsabilitate politică pentru că ea nu s-a făcut prin consultarea noastră în toate treptele decizionale. Poate că până luni colegii noştri de la PSD îşi vor aminti că sunt într-o coaliţie şi vor discuta şi cu noi. Înţeleg că există dificultăţi de natură financiară în acoperirea deficitului bugetar, dar nu cred că soluţia este amputarea poliţelor publice fundamentale şi a programului de investiţii", a declarat Vosganian.

Acesta a adăugat că, în cazul în care luni rectificarea apare în forma în care este, va trebui organizată o întâlnire a coaliţiei.

Vosganian: Este un avertisment foarte serios către PSD. Sunt semne de crispare

Varujan Vosganian a declarat că ALDE este dezamăgit de rectificarea bugetară făcută de PSD şi lansează un avertisment „foarte serios" privind ignorarea cererilor din partea partidului său referitoare la politicile fiscale. El transmite că sunt deja semne de crispare în coaliţia de guvernare.

„Noi ne-am manifestat în termeni destul de fermi dezamăgirea în legătură cu soluţiile găsite. Ele aveau în vedere reducerile finanţării pentru majoritatea politicilor publice, mă refer la Educaţie, Sănătate, Cultură şi la ceea ce noi ţinem foarte mult, programul de investiţii pe care l-am anunţat în ianuarie, în schimb serviciile de ionformaţii şi Adminsitraţia Prezidenţială aveau o creştere de jumătate de miliard de lei. Noi am spus că nu este o soluţie care să fie compatibiliă cu flozofia noastră bugetară", a declarat, joi, la Antena3, purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian.

„Pe surse sau pe declaraţii aflăm tot felul de lucruri. În momentul de faţă ceea ce spun colegii de la PSD şi ministrul Finanţelor e doar o variantă PSD, nu este o variantă a coaliţei, pentru că noi n-am mai avut nicio discuţie. Aşteptăm în continuare de la ministrul Finanţelor un răspuns la solicitările noastre care au fost exprimate cu limpezime", a mai transmis acesta.

De asemenea, deputatul ALDE a afirmat că, în contextul în care sunt două posibile candidaturi la prezidenţiale din partea fiecărui partener de coaliţie, sunt deja "nişte semne de crispare" între ALDE şi PSD.

În acest context, Varujan Vosganian a declarat că este un avertisment foarte serios pentru PSD privind ignorarea politicilor fiscal-bugetare dorite de ALDE.

„Dacă dânşii socotesc că în continuare suntem membri într-o coaliţie, după ce nu şi-au respectat promisiunea faţă de zioa de miercuri, eu cred că este firesc să ne ofere o reprogramare. Cred că în situaţia astra nu e vorba de nimic altceva decât de continuarea unei coaliţii care, odată ce avem, două posibile candidaturi, are deja nişte semne de crispare. Ceea ce spunem noi azi e un avertisemnt foarte serios. Mai este unul legat şi de amnistia fiscală. Acolo, noi am solicitat ca alături de facilităţile acordate datornicilor, care ar putea să aducă fonduri suplimentare la buget şi să susţină anumite companii în dificultate am solicitat facilităţi şi pentru cei care-şi respectă obligaţiile. Noi nu putem să dăm sentimentul că suntem mai îngăduitori cu rău-platnicii decât cu bun-platnicii. Şi această variantă a fost ignorată. Ceea ce spun eu astăzi este un avertisment foarte serios către colegii noştri de la PSD legat de politicile economice şi fiscal-bugetare", a declarat politicianul.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, că rectificarea bugetară este programată pentru a fi adoptată de Executiv luni, motivând amânarea faţă de data de 31 iulie de faptul că avizul CSAT a fost dat cu întârziere.

Legat de informaţia că Guvernul va tăia bani de la anumite ministere, ministrul Finanţelor a replicat: "Ministerul de Finanţe nu taie fonduri, pentru că nu avem acest atribut legal. Eventual poate fi discuţia de relocări de fonduri dar fiecare ministru în parte va veni în faţa dumneavoastră. Eu o să prezint chestiunile macro şi după aceea colegii mei pe fiecare domeniu în parte vă va explica vizavi de fondurile pe care le au la dispoziţie, stadiul de execuţie al acestora".

Totodată, referitor la acuzaţiile ALDE privind tăierile bugetare de la ministerele Educaţiei, Transporturi, Sănătate dar şi de la investiţii, Eugen Teodorovici a spus: „Tot timpul am îmbinat cele două curente stânga şi dreapta şi atunci cu siguranţă nu poate reproşa chiar nimeni tăierea de la investiţii, sunt un adept al investiţiilor şi sprijin. Nu am tăiat de la investiţii. Noi am luat în calcul execuţia la momentul la care se face rectificarea bugetară, nu vor să zic aşa blocaje sau nici un fel de sincopă în a deconta facturile venite pe investiţi. Despre supărare nu există am văzut şi aici o ştire că ne-am certat şi nu mă cert cu nimeni".

Consiliul Suprem de Apărare al Ţării a avizat în şedinţa de marţi propunerile de rectificare bugetară pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în anul 2019, potrivit unui comunicat emis de Administraţia Prezidenţială după şedinţa Consiliului.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu declara că există nemulţumiri în rândul partidului său în legătură cu faptul că, la rectificarea bugetară, sumele pentru ministerele Educaţiei, Sănătate şi Transporturi, precum şi cele pentru investiţii au fost reduse.

Pe de altă parte, Tăriceanu critica majorarea cu peste jumătate de miliard la bugetele SRI, SIE şi STS.

Liderii PSD-ALDE au discuta luni într-o şedinţă a coaliţiei de guvernare despre aspecte legate de rectificarea bugetară, însă ALDE a ieşit la fel de nemulţumit după întâlnire.