15:46 Marius Paşcan (PMP): Noi vom vota cu vot deschis, la vedere, pentru Guvernul Orban



Deputatul PMP Marius Paşcan a anunţat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, că parlamentarii partidului vor vota deschis, la vedere, pentru Guvernul Orban, precizând că legislaţia trebuie modificată pentru ca în Parlament să fie 300 de aleşi, aşa cum a cerut poporul.

15:40 K.Hunor, către PNL: Vă votăm, dar suntem pregătiţi să vă sancţionăm inclusiv prin moţiune de cenzură



Kelemen Hunor a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că UDMR votează Guvernul Orban, dar e pregătit să îl sancţioneze inclusiv prin moţiune de cenzură, în cazul derapajelor.



„Orice greşeală, aroganţă sau lipsă de profesionalism vă compromite şansa de a continua după alegerile parlamentare. Vă vom vota astăzi, dar suntem pregătiţi să vă sancţionăm inclusiv cu o moţiune de cenzură, dacă va fi cazul”, a spus Kelemen Hunor, în plenul Parlamentului.



Parlamentarii dezbat, la ora transmiterii acestei ştiri, programul de guvernare şi lista miniştrilor, urmând ca la finalul dezbaterilor parlamentarii să voteze învestirea Guvernului Orban.

ORA 15:36 Kelemen Hunor, către Orban: Aveţi miniştri care nu au ce căuta într-un Guvern de centru dreapta



Kelemen Hunor a afirmat, luni, în plenul Parlamentului, că Guvernul Orban are miniştri care nu au ce căuta într-un Executiv de dreapta. El a anunţat că UDMR va vota Guvernul Orban, dar va fi pregătit să îl sancţioneze inclusiv prin moţiune de cenzură, dacă vor exista derapaje.



„Noi, cei din UDMR, nu aşteptăm minuni de la noul Guvern, aşteptăm însă o guvernare responsabilă faţă de fiecare cetăţean şi respect pentru fiecare om şi fiecare comunitate. Aşteptăm rectificarea de gubet şi proiectul pentru anul viitor. Dacă ne veţi respecta, vă vom respecta şi noi. Dacă veţi respecta comunitatea maghiară din România veţi avea respectul nostru şi susţinerea. Domnule prim-ministru desemnat, aveţi câţiva miniştri care au primit aviz negativ de la comisiile de specialitate. Aveţi şi miniştri care nu au ce căuta într-un Guvern de centru dreapta. este responsabilitatea dumneavoastră, răspunderea vă aparţine. Depinde doar de modul în care veţi acţiona, veţi guverna. Adevărata responsabilitate este să nu compromiteţi într-un an de zile şansele unei guvernări de centru dreapta pe termen lung”, a spus Kelemen Hunor, în plenul reunit al Parlamenului.



15:36 Gorghiu: Nu voiam să o văd pe Dăncilă mimând că-i face plăcere să cedeze Guvernul



Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că nu doarea să o vadă pe Viorica Dăncilă, premierul demis, în ziua votului, mimând că îi face plăcere să cedeze Guvernul, dar se aştepta ca PSD să respecte Parlamentul şi să se prezinte la vot



„ Astăzi vine în faţa dvs un Guvern liberal. S-a format o majoritate prin prezenţa mai multor partide, vă respect decizia ştiind că nu e o decizie uşor de digerat. Dacă votul va fi pozitiv, acest Guvern va intra deja în pâine. Şi nu mă mir că PSD a fugit astăzi din sală, a absentat la consultările de la Cotroceni aşa cum a fugit de vot. Acestea sunt proceduri care trebuie respectate. Democraţia înseamnă să respecţi. Nu voiam să o văd pe doamna Dăncilă zâmbnd fals, mimând că-i face plăcere să cedeze Guvernul, dar mă aşteptam ca PSD să respecte Parlamentul şi să fie prezet. Să le fie ruşine”, a spus Alina Gorghiu, luni, în plenul Parlamentului, în contextul absenţei parlamentarilor PSD la învestirea Guvernului Orban.



Gorghiu a adăugat că „Este absolut necesar să avem de astăzi un Guvern legitim, învestit de Parlament. Trebuie să terminăm de astăzi cu incertitudinea, cu interimatul, cu provizoratul.”



Alina Gorghiu i-a transmis succes premierului desemnat şi a afirmat că acesta nu va „chinui” limba română, ironizând-o pe Viorica Dăncilă, care în trecut, a spus „orice om îi este frică de o plângere penală”.



„Sunteţi unul din oamenii politici din România care nu chinuieşte limba română în fel şi chip. Nu veţi spune vreodată orice om îi este frică, fiindcă acuzativ şi dativ nu sunt nume de planete, aşa cum crede PSD.”



ORA 15:12 Orban, în faţa Parlamentului: Este imperios necesar să abrogăm prevederile recursului compensatoriu



Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că o prioritate a Guvernului său este abrogarea Legii recursului compensatoriu. Totodatp, el a afirmat că trebuie o reformă a Jandarmeriei şi Poliţiei, astfel încât acestea să lucreze în folosul cetăţenilor.



„De asemenea, din punctul nostru de vedere, este imperios necesar să abrogăm prevederile recursului compensatoriu care au scos peste 20.000 de deţinuţi înainte de termen pe stradă, iar foarte mulţi dintre ei au comis infracţiuni. De asemenea, serviciul de probaţiune trebuie dezvoltat pentru a asigura reinserţia socială a celor care sunt eliberaţi prin detenţie”, a spus premierul esemnat Ludovic Orban, luni, în plenul Parlamentului.



„De asemenea, şi în Poliţie şi Jandarmerie trebuie să schimbăm mentalitatea, atitudinea pe care o au, determinarea cu carese implică în realizarea misiunii, programele de completare trebuie completate efectivele, acolo unde este necesar şi trebie asigurate toate resursele necesare, pentru că aici este vorba despre viaţă, siguranţă, integritatea fizică. Acestea trebuie apărate şi de comisie şi jandarmerie şi celelalte. Război total împotriva infracţionalităţii, a clanurilor interlope care fac Legea”, a motivat Orban.



ORA 15:10 Orban: UE ne cere de urgenţă desemnarea unui comisar. Suntem ultima ţară care nominalizează



Premierul desemnat Ludovic Orban a atras atenţia, luni, în plen, asupra faptului că din cauza încăpâţânării fostei guvernări de a menţine candidaturi nepotrivite, România a rămas ultima ţară care trebuie să nominalizeze comisarul european.El a mai spus că UE cere o nominalizare de urgenţă.



ORA 14:42 Orban a mulţumit parlamentarilor prezenţi la plen: Trebuie să începem un drum nou, al construcţiei



Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, luni, în plenul Parlamentului, că România trebuie să înceapă un drum nou, al construcţiei şi al aşezării pe traiectoria euroatlantică. El a mulţumit parlamentarilor prezenţi în sală şi a afirmat că PSD şi Pro România arată dezinteresul faţă de români.



„ Venim după o moţiune care a pus capăt unei guvernări care a făcut mult rău României. Trebuie să trecem de acest moment şi să începem un drum nou, al construcţiei, al luării dialogului interinstituţional şi între puterile statului, un drum care să aşeze România pe traiectoria euroatlantică. (...) Acest Guvern este cu siguranţă un Guvern cu mandat limitat. Durata maximă a exercitării este de un an de zile. Practic tot ceea ce am inclus în programul de guvernare pleacă de la această constrângere. Avem de luat măsuri urgente, care nu pot fi luate decât de un Guvern legitim. Uitaţi-vă ce se întâmplă cu blocarea celor peste 100 de mineri. Oamenii îşi pun în pericol viaţa”, a spus Orban, la dezbaterile din plenul Parlamentului, care au loc înainte de votul pe învestirea Guvernului.



Premierul desemnat a mulţumit parlamentarilor prezenţi în sală şi a susţinut că PSD şi Pro România, prin boicotarea şedinţei, arată dezinteresul faţă de România.



„Daţi-mi voie să încep prin a vă felicita şi a vă mulţumi că sunteţi astăzi prezenţi la o procedură atât de improtantă cum este procedura de învestire a unui Guvern care are loc după succesul unei moţiuni de cenzură. Vă felicit şi apreciez această prezenţă. Nu îmi aduc aminte în ultimii 30 de ani să se fi întâmplat aşa ceva, anume şedinţa de învestire a unui guvern să fie boicotată de două partide politice, care în felul ăsta arată clar lipsa totală de înţelegere faţă de nevoile României şi lipsa de respect şi arată că nu îi interesează decât socotelile electorale. Vreau să felicit parlamentarii USR, ALDE, PMP, UDMR şi vreau să felicit în mod special parlamentarii care au decis să fie prezenţi, deşi nu fac parte din formaţiunile politice care au decis să susţină Guvernul, în primul rând parlamentarii Pro România, dar şi pe cei individuali sau independenţi. Mulţumiri parlamentarilor din minorităţi. Respectul nostru faţă de minorităţi e un respect clar, limpede şi pentru totdeauna”, a subliniat Orban.



ORA 14:37 Care sunt parlamentarii Pro România care vor vota învestirea Guvernului Orban



Şase parlamentari din Pro România vor vota învestirea Guvernului Orban, au afirmat surse din partid pentru MEDIAFAX. Cei şase parlamentari sunt: Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, Mircea Banias, Georgian Pop, Emilia Meiroşu şi Damian Florea.



Deputatul Daniel Constantin a anunţat, luni, că 6, 7 sau 8 parlamentari din Pro România vor vota învestirea Guvernului Orban. El a susţinut că Pro România a avut o şedinţă, însă nu s-a ajuns la niciun consens privind poziţia formaţiunii în plenul reunit care va începe la ora 14:00.



Şedinţa plenului reunit al celor două camere ale Legislativului, în care se votează învestirea Guvernului Ludovic Orban, a început, în sală fiind prezenţi 235 de senatori şi deputaţi. Pentru a putea fi învestit Guvernul Orban sunt necesare cel puţin 233 de voturi.



Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, luni, că între 237 şi 243 parlamentari vor vota învestirea Guvernului. El a susţinut că doi parlamentari din partidele care au anunţat sprijinul Guvernului vor fi absenţi, respectiv un deputat ALDE şi un senator USR.

ORA 14:40 Defecţiuni la sistemul de vot al parlamentarilor înainte de învestirea Guvernului Orban



Parlamentarii au constatat, luni, la începutul şedinţei în care se votează învestirea Guvernului Orban, că sunt defecţiuni la sistemul electronic de vot, 11 dintre senatori şi deputaţi, printre care liderii UDMR şi ALDE, Kelemen Hunor şi Călin Popescu Tăriceanu, neputându-şi exercita votul.





Printre parlamentarii care n-au putut vota programul de lucru s-au numărat Kelemen Hunos (UDMR), Călin Popescu Tăriceanu (ALDE) şi Carmen Harău (PNL). Iniţial, voturile a 11 parlamentari nu s-au înregistrat.



Situaţia a generat un scurt schimb de replici între liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, şi reprezentantul USR, Ionuţ Moşteanu.



”Haideţi să nu mai lăsăm parlamentari care n-au semnat prezenţa să vorbeacă la microfon. Domnul Simonis nu s-a înregistrat”, a spus Moşteanu, după o intervenţie a social-democratului, care cerea să ştie numele parlamentarilor cărora nu le-a funcţionat sistemul de vot şi dacă aceştia sunt în sală.



Replica lui Simonis a fost promptă: ”Pe logica aceasta să înţeleg că cei 11 care nu s-au înregistrat nu vor vota astăzi”.



La finalul verificărilor au mai rămas şase senatori şi deputaţi care vor vota cu mâna, deoarece nu au fost remediate defecţiunile la înregistrarea votului acestora.

Vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu va conduce, luni, şedinţa plenului reunit al celor două camere ale Legislativului pentru învestirea Guvernului Orban, în condiţiile în care preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Teodor Meleşcanu şi Marcel Ciolacu, vor absenta.

”E fără precedent în ultimii 30 de ani ca de la şedinţa de învestire a unui guvern sa lipsească deliberat, sfidând obligaţiile de serviciu şi pe cele constituţionale, preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor. Astăzi voi conduce eu şedinţa de plen reunit! Sper să port noroc cabinetului Orban şi să dăm încrederea Guvernului de astăzi”, a scris pe Facebook Alina Gorghiu.

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, a anunţat că parlamentarii PSD nu vor participa la şedinţa de plen, iar cei care nu vor respecta decizia conducerii partidului vor excluşi din formaţiune.