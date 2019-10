„CNSAS a cerut instanţei să constate că aş fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un şoc. Nu am fost informată despre acest lucru. Nu am fost invitată vreodată să dau vreo explicaţie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta şi pur şi simplu nu îmi dau seama care este motivaţia acestei decizii. (...) Nu ştiu cum s-a luat decizia în CNSAS. Ştiu că această instituţie este colorată politic, formată din oameni puşi de partidele din Parlament, proporţional cu ponderea lor în Legislativ. CNSAS este condusă de un fost subaltern al lui Corneliu Vadim Tudor şi, printre membri, se află un personaj trimis în judecată pentru crime împotriva umanităţii în dosarul Mineriadei din 1990. Nici eu nu ştiam asta. Credeam că este o instituţie în care decizia este luată de experţi şi de istorici, nu de oameni politici”, a scris Roxana Wring, pe Facebook.

Fostul consilier general al USR a adăugat că decizia CNSAS prin care o acuză de colaborare cu Securitatea are o motivaţie politică, cu scopul de a ataca USR în plină campanie electorală.

„Din păcate, în CNSAS, adevărul se supune la vot. Iar majoritatea (cu aceeaşi coloratură ca şi cea parlamentară) decide politic cum să interpreteze documentele. În cazul meu, această majoritate din CNSAS a votat că am colaborat cu Securitatea. Voi merge în instanţă şi voi aştepta sentinţa judecătorilor. Evident, mă gândesc că este posibil ca această decizie să aibă o motivaţie politică. Pun cap la cap faptul că primele acuzaţii la adresa mea au fost lansate de Antena 3 şi faptul că CNSAS este dominat de partide care îşi fac veacul la postul lui Dan Voiculescu. Nu exclud de asemenea ca dosarul meu să fie scos premeditat în plină campanie electorală tocmai pentru a lovi USR. Au încercat şi la europarlamentare acelaşi lucru. Numai că nu le voi da satisfacţie!”, a subliniatWring.

Ea a susţinut că a demisionat din USR tocmai pentru a nu afecta partidul, însă va reveni în partid după o decizie definitivă a instanţei.

„Am decis să demisionez din USR. Dacă această manevră a fost gândită în scop electoral, demisia este singura modalitate prin care o pot dejuca. Nu vreau ca votul din CNSAS să afecteze imaginea partidului şi a colegilor mei. Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. Voi reveni în partid după o decizie definitivă şi irevocabilă a Justiţiei, prin care să se arate că nu am făcut poliţie politică.Îmi pare rău dacă am dezamăgit pe cineva. Nu aş fi intrat în politică – şi cu atât mai puţin în USR – dacă aş fi avut vreo clipă conştiinţa apăsată de faptele mele de dinaintea plecării din România. Nu am ştiut şi nici nu am bănuit măcar că am dosar de reţea”, se mai arată în postarea fostului membru USR.

Totodată, Roxana Wring a afirmat că prefera să nu afle cine a dat informaţii despre ea la Securitate.

„Ştiam că am fost urmărită. De-asta nici nu am vrut să-mi cer dosarul până în acest an. Mi-a făcut pur şi simplu rău fizic să văd cine erau cei care dădeau informaţii despre mine la Securitate. Aş fi preferat să nu fi aflat asta.Şi, uite-aşa, Securitatea mai loveşte o dată. Perfid şi dureros, aşa cum a făcut-o mereu”, a mai spus Wring.

USR a transmis, miercuri, că Roxana Wring nu mai face parte din partid, deoarece statutul nu acceptă foşti colaboratori ai Securităţii. Aceasta şi-a dat demisia la solicitarea liderului USR Dan Barna. Totodată, Roxana Wring şi-a pierdut şi mandatul de consilier general.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va transmite Curţii de Apel Bucureşti o acţiune astfel încât instanţa să stabilească dacă Roxana Wring, consilier CGMB, a avut sau nu calitatea de colaborator al Securităţii, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse oficiale.

Potrivit unor surse oficiale, persoana în cauză este Roxana Wring, consilier al Consiliului Municipiului Bucureşti (CGMB).

După ce CNSAS depune acţiunea în instanţă, va fi stabilit termen de judecată, iar ulterior magistraţii vor decide, pe baza probatoriului, dacă Wring a fost sau nu colaborator al Securităţii.

Roxana Wring a demisionat, în luna septembrie, de la conducerea USR Bucureşti.

Aceasta a explicat la acel moment, pentru MEDIAFAX, că vrea să îşi dedice mai mult timp proiectelor Capitalei.

