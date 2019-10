ORA 11:08 Titus Corlăţean: Moţiunea aduce a cântec de jale de la 1800. Zero ofertă de guvernare, zero echipă



Senator PSD, Titus Corlăţean, a catalogat, joi, în Parlament, moţiunea de cenzură a Opoziţiei ca fiind "cea mai slabă din ultima perioadă", precizând că textul aduce "a cântec de jale de pe la 1800".



"Moţiunea de cenzură am citit-o cu atenia şi chiar cu interes. După atâţia ani, cred că e cea mai slabă moţiune pe care am citit-o în această perioadă. Şi ca să parafreazez unui lider din Opoziţie care este şi candidat, moţiunea aceasta aduce a cântec de jale de pe la 1800", a declarat senatorul PSD, Titus Corlăţean, în plenul Parlamentului.



Parlamentarul a precizat că Opoziţia nu are alternativă de echipă la guvernare.



"Am fost interesat să descopăr care e alternativa la actuala guvernare oferită de opoziţie şi de cineva, care din aroganţă, nu doarme de grija PSD. Zero ofertă de guvernare, zero chimie între partenerii de opoziţie. Zero şi ştie Julien Dacian Cioloş de ce. Vreo 400.000 de bugetari aruncaţi în stadă dacă PNL la guvernare, tăieri de pensii şi salarii, impozitarea afacerilor IT-iştilor. Nu întâmplător aţi refuzat dumneavoastră UDMR-işti, PNL-işti, USR-işti pactul pentru bunăstare", a completat Titus Corlăţean.

ORA 11:05 Dăncilă ameninţă: Nu subestimaţi PSD!

Premierul Viorica Dăncilă a spus, în plenul în care se votează moţiunea de cenzură, că Opoziţţia s-a făcut de râs şi la moţiunea precedentă, acuzând că aceasta ar fi "un dezastru" dacă ar prelua Executivul.

ORA 11:00 Dăncilă spune că PSD a crescut salariul minim şi a majorat pensiile: „Voi ştiţi să tăiaţi!”



Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură, că guvernarea PSD a crescut salariul minim, a crescut punctul de pensie, a redus impozitul pe profit, în timp ce partidele de opoziţie ştiu doar să taie veniturile

ORA 10:53 „Iohannis, preşedintele-candidat s-a folosit de tragedia din Ialomiţa ca să atace PSD” - Atacul lui Dăncilă



Viorica Dăncilă a transmis opoziţiei că s-ar lega de orice ca să invalideze guvernarea, precizând că a luat exemplu de la Klaus Iohannis, „preşedintele-candidat” sau „preşedintele anti-Constituţie” care s-a folosit de tragedia din Ialomiţa ca să atace PSD.

ORA 10:51 Dăncilă: Textul moţiunii vă reprezintă întru totul. Un amestec incoerent de falsuri



Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, în plenul unde se votează moţiunea de cenzură, că textul moţiunii seamănă cu iniţiatorii demersului, "un amestec incoerent de falsuri", acuzând opoziţia de superficialitate.

ORA 10:50 Premierul: Tăriceanu a căzut în capcana lui Ponta. Şi-a asigurat un apus de carieră lamentabil



Viorica Dăncilă a declarat, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şi-a asigurat un sfârşit de carieră lamentabil după ce a căzut în capcana lui Victor Ponta, pe care l-a catalogat "maestrul minciunilor şi expertul în jocuri de culise cu finalitate zero".

ORA 10:42 Viorica Dăncilă: Mă uit în sală şi văd aceeaşi oameni amatori şi iresponsabili



Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în plenul Parlamentului unde se votează moţiunea de cenzură, că aştepta d ela Opoziţie să înveţe lecţia şi să vină cu un proiect clar şi o echipă guvernamentală.

ORA 10:35 Florin Roman, la începutul şedinţei de plen: Vă rog să solicitaţi retragerea trupelor de jandarmi!



Deputatul liberal Florin Roman a cerut, joi, retragerea jandarmilor aflaţi la intrarea şi în interiorul Parlamentului, precizând că locul acestora este pe stradă, unde "7.000 de criminali, violatori şi tâlhari îşi fac de cap". În replică, Marcel Ciolacu a spus că asta e o decizie a Jandarmeriei.

ORA 10:34 Călin Popescu Tăriceanu: Sunt convins că astăzi moţiunea trece



Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că este convins că moţiunea de cenzură va trece, precizând că soluţia ar fi un viitor Guvern politic, care să aibă la bază PNL, care este iniţiatorul moţiunii.

ORA 10:32 Un senator PMP, adus cu ambulanţa la votul pe moţiunea de cenzură din Parlament: Urmează să fie operat pe colon



Senatorul PMP Cristian Lungu va fi adus, joi, de la spital, la Parlament, cu ambulanţa, pentru a putea vota moţiunea de cenzură. Lungu este internat pentru o operaţie pe colon, a anunţat Eugen Tomac, liderul PMP, pentru Mediafax.

ORA 10:25 Moţiunea de cenzură, recitită în plenul reunit al Parlamentului



Deputatul USR Cristian Seidler citeşte din nou, la ora transmiterii acestei ştiri, moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Prima citire a avut loc într-un plen Parlamentului, joia trecută.

Numele moţiunii de cenzură iniţiate de PNL este „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”.În textul documentului, opoziţia vorbeşte despre şansele pe care România le-a ratat în perioada guvernării PSD şi despre „incompetenţa” premierului Viorica Dăncilă.

ORA 10:19 Marcel Ciolacu a anunţat că, din 464 de parlamentari, în sala de plen sunt prezenţi până acum 298



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a anunţat, la debutul şedinţei de plen în care se va dezbate şi vota moţiunea de cenzură, că din totalul de 464 de parlamentari, momentan sunt prezenţi 298 de aleşi.



"Din totalul de 464, 298 şi-au înregistrat prezenţa până acum", a anunţat, la debutul şedinţei, Marcel Ciolacu.



La ora transmiterii ştirii, textul moţiunii de cenzură este recitit de către deputatul USR Cristian Seidler.



Guvernul se bazează pe 202 parlamentari PSD, în timp ce Opoziţia , matematic, deţine 238 de voturi. Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată este nevoie de cel puţin 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului.

ORA 10:11 A început şedinţa de plen în care se va dezbate şi vota moţiunea de cenzură



Şedinţa de plen în cadrul căreia se va dezbate şi vota moţiunea de cenzură intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”, iniţiată de Opoziţie, a început. Liderul PNL Ludovic Orban anunţa că votul va avea loc la ora 13.00.



Plenul reunit al Parlamentului este format din 465 de deputaţi şi senatori iar, potrivit datelor disponibile pe site-urile celor două Camere, configuraţia Parlamentului României arată astfel:



Camera Deputaţilor: PSD-133, PNL-69, USR-27, UDMR-21, PMP-12, minorităţi-17, neafiliaţi-8, iar ALDE şi Pro Europa( Pro România) au împreună 41 de deputaţi.



Senat: PSD-69, PNL- 26, USR-13, UDMR-9 şi 19 senatori neafiliaţi, printre care şi senatori ALDE şi Pro România, cei dintâi reafiliându-se în urma dizolvării grupului lor din Senat.



Textul moţiunii de cenzură a fost semnat de 238 de parlamentari, dintre care 95 de la PNL, 40 de parlamentari de la USR, 30 de la UDMR şi 26 de la Pro România. Totodată, au mai contribuit cu semnături 20 de parlamentari ALDE, 17 de la PMP, 4 independenţi şi doi parlamentari de la minorităţi. Pe lângă parlamentarii din Opoziţie, au mai existat patru semnatari care fac parte, sau au făcut parte până de curând, din grupul parlamentar PSD. Fostul deputat PSD Mihăiţă Găină, fostul senator PSD Emanoil Savin, deputatul PSD Marius Bota şi senatorul afiliat PSD Ioan Talpoş, au semnat şi ei moţiunea de cenzură.



Pe 2 octombrie 2019 ordinea de zi a şedinţei plenului reunit, pe care era programată citirea moţiunii de cenzură, a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abţinere, iar trei parlamentari PSD nu au votat.

De câţi parlamentari este nevoie să treacă moţiunea AICI!

10:01 Iordache, întrebat dacă vor fi trădători în PSD: Nu contează. 220 de voturi şi moţiunea nu trece



Florin Iordache a declarat că vor fi 220 de voturi la moţiunea de cenzură şi aceasta nu va trece.Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că nu contează dacă vor fi sau nu parlamentari din PSD care vor vota.

09:54 Emanoil Savin: Nu sunt prezent la moţiune. Sunt 4 partide cu păreri diferite. Nu m-au convins



Senatorul Emanoil Savin, semnatar al moţiunii de cenzură, a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu va fi prezent pentru a vota documentul în Parlament. Fostul senator PSD a spus că nu a fost convins de cele patru partide iniţiatoare ale moţiunii şi părerile divergente ale liderilor acestora.



"Nu sunt prezent. Sunt plecat. Nu m-au convins. Sunt patru partide cu patru păreri. Fiecare are părerea lui, pofta lui. Ponta vrea într-un fel, Tăriceanu vrea într-un fel, Orban vrea într-un fel, Barna vrea într-un fel. Am trimis un mesaj lui Orban că nu sunt prezent", a afirmat, joi, pentru MEDIAFAX, senatorul Emanoil Savin.



Acesta este unul dintre semnatarii moţiunii de cenzură care a făcut parte din grupul parlamentar al PSD. Un alt semnatar al moţiunii care a demisionat din grupul PSD este deputatul Mihăiţă Găină. De asemenea, au mai semnat senatorul afiliat PSD Ioan Talpoş, şi deputatul PSD Marius Bota.



Moţiunea de cenzură urmează să fie dezbătută şi votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, care va începe de la ora 10.00. Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că votul moţiunii va fi de la ora 13.00. Votul este secret cu bile.

ORA 09:51 Ludovic Orban: Moţiunea de cenzură va avea câştig de cauză în proporţie de 100%



Ludovic Orban a declarat că moţiunea de cenzură va avea câştigă de cauză în proporţie de 100%, iar Guvernul Dăncilă va pleca de la putere. Preşedintele PNL a adăugat că toţi liberalii vor fi prezenţi în plenul reunit şi vor vota moţiunea la vedere.

ORA 09:42 Tomac: PMP nu va uita că Guvernul Dăncilă a dat ordin ca românii să fie gazaţi şi bătuţi



Eugen Tomac a declarat că parlamentarii PMP vor vota la vedere la moţiunea de cenzură, precizând că partidul nu a uitat că membrii Executivului au dat ordin ca românii care au protestat pe 10 august 2018 să fie gazaţi şi bătuţi "cu bestialitate".

"Parlamentarii PMP vor vota la vedere pentru destituirea Cabinetului Dăncilă, cel mai incompetent, ticălos, slugarnic şi obraznic Guvern pe care l-a avut această ţară după 1989. Procedăm astfel pentru a debloca instituţiile şi pentru a resuscita România. Ciuma roşie este cea mai gravă molimă care s-a abătut asupra acestor locuri şi votul din Parlament este cel mai bun vaccin cu putinţă. PMP nu va uita niciodată că membrii Guvernului Dăncilă au dat ordin ca românii să fie gazaţi şi bătuţi cu bestialitate. Au fost pe punctul de a ne scoate din Europa. Au îngropat Justiţia pentru a fura în tihnă. Pun pe butuci economia. Au izolat România în plan extern. Au abandonat Republica Moldova. Au eliberat infractori periculoşi din puşcării. Şi-au bătut joc de viitorul ţării, distrugând Educaţia şi Sănătatea. Au politizat până la refuz instituţiile statului cu impostori şi slugi incompetente. Etc. Pentru toate acestea, Guvernul Dăncilă trebuie să plece învârtindu-se şi să-şi ia locul în istorie drept un accident în care sluga unui infractor dovedit a devenit ditamai Premierul", a scris Eugen Tomac, joi, pe Facebook.

ORA 09:36 Dăncilă, despre negocieri la moţiune: Cine a vorbit despre sume trebuie să demonstreze



Viorica Dăncilă a declarat, întrebată dacă au fost oferite sume de bani parlamentarilor pentru a susţine Guvernul, că cine a vorbit despre acest subiect trebuie să şi demonstreze, deoarece sunt acuzaţii destul de grave.

ORA 09:26 Ciolacu: Vestea rea e că PSD nu are majoritate şi vestea bună este că nici Opoziţia nu are



Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a reiterat, joi, faptul că PSD nu are majoritate, ceea ce este o veste rea, însă vestea bună este că nici Opoziţia nu va asigura cele 233 de voturi necesare adoptării moţiunii de cenzură.



„Am spus săptămâna trecută că există o vestea rea şi una bună. Vestea rea e că PSD nu mai are majoritate şi vestea bună este că nici Opoziţia nu mai are majoritate”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi, la Parlament.



Preşedintele Camerei Deputaţilor participă, la ora transmiterii acestei ştiri, la şedinţa grupurilor parlamentare ale PSD. La reniune este prezentă şi Viorica Dăncilă.



Moţiunea de cenzură urmează să fie dezbătută şi votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, care va începe de la ora 10.00. Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că votul moţiunii va fi de la ora 13.00. Votul este secret cu bile.

ORA 09:22 Viorica Dăncilă: Sunt pozitivă şi optimistă. Cei din PSD care vor vota moţiunea vor fi excluşi



Viorica Dăncilă a ajuns, în urmă cu puţin timp, la Parlament. Premierul a declarat că este pozitivă şi optimistă în legătură cu rezultatul moţiunii de cenzură, precizând că în cazul în care vor fi social-democraţi care vor vota la moţiune, vor fi excluşi din PSD.



„Vom vedea la moţiune ce vor face ceilalţi. Vom vedea. Mai este puţin timp. E bine că toată lumea este optimistă. Să vedem care va fi rezultatul votului de astăzi (joi - n.r.)”, a declarat Viorica Dăncilă, joi, la Parlament.



ORA 09:00 Teodorovici: Apa trece, pietrele rămân. Aşa şi cu acţiunile Opoziţiei - moţiunile trec, PSD rămâne



Preşedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat că moţiunile trec, însă PSD rămâne, precizând că partidul este singurul care este ancorat în realităţile economice şi socialde, care poate acţiona coerent pe scena politică.

ORA 07:34 Mihai Fifor: Un număr de 35-40 de parlamentari vor înclina balanţa în sensul respingerii moţiunii

Secretarul general al PSD Mihai Fifor a afirmat că în jur de 35-40 de parlamentarii vor înclina joi balanţa moţiunii de cenzură, persoane care realizează că trecerea moţiunii, în absenţa unei alternative serioase a Opoziţiei, ar putea arunca România în haos. „Există un număr de parlamentari care nu sunt în grupul PSD, dar nici nu au semnat moţiunea. De ce? Pentru că nu au văzut o alternativă din partea opoziţiei. Mai este un alt grup de deputaţi şi senatori care au semnat moţiunea sperând că partidele din opoziţie vor pune ceva serios pe masă. S-au trezit însă cu Sică Mandolină şi cu un program de austeritate ce ar contrasta puternic cu bunăstarea creată în guvernarea PSD. Cum să susţii aşa ceva? E sinucidere politică!”, a scris Mihai Fifor, joi, pe Facebook. Senatorul PSD a mai spus că numărul aleşilor care ar putea opta să arunce ţara în haos şi austeritate este mai mic decât al parlamentarilor responsabili care doresc stabilitate, motiv pentru care moţiunea nu va fi adoptată joi, în Legislativ. „Aceste două categorii de parlamentari vor înclina balanţa în sensul respingerii moţiunii. E vorba de 35-40 de oameni responsabili, care realizează că trecerea moţiunii, în lipsa unei alternative serioase din partea opoziţiei, ar arunca ţara în haos. Ei înţeleg că nu poţi juca la ruleta rusească interesul cetăţenilor, doar pentru a satisface nevoile electorale ale lui Iohannis, Ponta şi Barna. Din fericire, numărul celor care vor vota pentru haos şi austeritate este mai mic decât al celor responsabili, care optează pentru stabilitate. Iată de ce moţiunea nu va trece!”, a conchis Fifor. Moţiunea de cenzură urmează să fie dezbătută şi votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, care va începe de la ora 10.00. Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că votul moţiunii va fi de la ora 13.00. ORA 07:06 Băsescu: Moţiunea! Previzibil e o cădere a Guvernului. Ludovic Orban nu va fi premier Traian Băsescu a afirmat că moţiunea de cenzură de joi va duce la căderea Guvernului, însă ulterior va apărea un blocaj politic deoarece Victor Ponta va dori să coaguleze o majoritate PSD-Pro România-ALDE. Acesta a precizat că Viorica Dăncilă ar putea rămâne premier interimar până la prezidenţiale. „Moţiunea ! Moţiunea de cenzură de joi va fi momentul de început a unei perioade de instabilitate politică . Alături de PNL şi PMP, USR dar şi partidele conduse de Ponta, Tăriceanu şi Kelemen Hunor împreună cu ciracii lor mari amatori de plocoane guvernamentale vor vota, cu morga impostorului pe umerii căruia apasă responsabbilitatea pentru ţară, moţiunea de cenzură insistent cerută de Preşedintele Iohannis”, a scris Traian Băsescu, pe Facebook. Citeşte continuarea... ORA 23:17 Dan Barna, despre moţiune: Situaţie volatilă este până în ultimul moment. Îmi păstrez optimismul Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la moţiunea de cenzură, că situaţia este volatilă până în ultimul moment, referindu-se la parlamentarii PSD care au revenit în partid, însă îşi păstrează optimismul că cei 240 de aleşi vor avea suficientă conştiinţă să voteze pentru căderea Guvernului. „Situaţie volatilă este până în ultimul moment. După cum am văzut, astăzi patru pesedişti s-au întors în partid, după ce au stat în Opoziţie vreo 20 de ore. Lucrurile nu sunt clare. Eu sper însă, şi sunt optimist că moţiunea va trece. Pe calculele noastre sunt suficiente voturi şi suficienţi susţinători, astfel încât să reuşim să facem într-adevăr un pas istoric pentru România şi să scăpăm de o guvernare PSD care aproape ne-a scos din Europa”, a declarat Dan Barna, miercuri seară, la Digi 24. Citeşte continuarea... ORA 21:36 Dăncilă îl acuză pe Iohannis că vrea să îşi subordoneze Guvernul şi Parlamentul Viorica Dăncilă a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis vrea nu doar un nou mandat de şef al statului, ci şi subordonarea Guvernului şi a Parlamentului, ceea ce contravine separării puterilor în stat. „Din cele spuse de preşedintele Iohannis remarcăm trei lucruri, că vrea un nou mandat de preşedinte, vrea guvernul meu şi de data aceasta vrea să Parlamentul meu. De data aceasta preşedintele nu mai ştie de separarea puterilor în stat, vrea să şi le subordoneze pe toate. Toţi cei care văd implicarea preşedintelui vor sancţiona acest lucru. Este o coaliţie în care au un singur scop, să dărâme Guvernul, efectiv să se poziţioneze împotriva PSD. Ce îi uneşte? Probabil lipsa de respect pentru cetăţeni şi lipsa faţă de interesul naţional. O moţiune de cenzură este un instrument democratic al Opoziţiei şi îl respect, dar când vedem această înverşunare şi toate pornesc din dorinţa lui Klaus Iohannis de a dărăma Guvernul, acest lucru nu îl putem accepta. Îi dau o veste proastă preşedintelui – moţiunea nu va trece”, a declarat Viorica Dăncilă, miercuri seara, la Antena 3. Citeşte continuarea... Călin Popescu Tăriceanu: Moţiunea de cenzură trece. PSD are 211 parlamentari Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului va trece joi la votul din Parlament, PSD având doar 211 mandate. Liderul ALDE a precizat că, pe lângă cei 237 de semnatari ai moţiunii, mai sunt şi alţii care s-au alăturat acestui demers între timp. Citeşte continuarea...

Ludovic Orban anunţă că votul pentru moţiunea de cenzură va începe joi, de la ora 13.00



Ludovic Orban a anunţat că moţiunea de cenzură va fi votată joi, începând cu ora 13.00. Liderul PNL a mai precizat că tot joi va fi dezvelită statuia lui Ion Brătianu, care înseamnă o recunoaştere „a ceea ce a făcut PNL şi Ion Brătianu”.



„În 2014 grupul consilierilor PNL a iniţiat un proiect de hotărâre care a fost adoptat şi mâine, dragi liberali, la orele 13.00, se dezveleşte statuia lui Ion Brătianu, ca o recunoaştere a ceea ce a făcut PNL şi Ion Brătianu. Şi tot mâine la ora 13.00, începe votul la moţiunea de cenzură, în care sperăm că parlamentarii se vor trezi şi să nu mai cadă pradă minciunilor şi să dea verdictul România fără PSD, România cu PNL, România cu Klaus Iohannis preşedinte”, a afirmat Ludovic Orban, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Bucureşti – Ilfov din Capitală.



Liderul liberalilor a mai spus că singura soluţie pentru România este realegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României.



„Principala bătălie pe care o vom duce în următoarea perioadă este cea pentru realegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României. Singura garanţie că România poate să revină pe drumul cel drept, că drepturile românilor vor fi respectate. Pentru acest obiectiv fiecare membru al PNL trebuie să dea tot ce are în el pentru a îl convinge pe fiecare român că nu există un alt drum, o altă soluţie decât Klaus Iohannis preşedinte”, a conchis Orban.



La Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Bucureşti – Ilfov participă şi şeful statului Klaus Iohannis, precum şi circa 2.000 de membri şi simpatizanţi ai PNL, parlamentari, aleşi locali din regiune.



Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Plenul începe la ora 10.00.