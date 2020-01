Iris Jones, o bătrână de 80 de ani l-a cunoscut pe Mohamed Ahmad Irbriham pe Facebook, înainte de a zbura la Cairo şi de a-şi duce povestea de dragoste la un alt nivel.

Bătrâna a povestit că a întreţinut relaţii intime cu mai tânărul său partener la doar câteva ore după ce s-au văzut în realitate pentru prima oară. Mai mult, femeia a declarat că voiau să se şi căsătorească în Cairo, dar nu au avut actele necesare. Bătrâna a povestit că prima noapte de dragoste cu tânărul ei iubit a făcut-o să se simtă din nou tânără: „A fost incredibil. M-am simţit ca o virgină. Nu a fost uşor, dar a fost extrem de romantic”, a mărturisit bătrâna.

Femeia a divorţat în urmă cu 40 de ani şi are doi fii, de 54, respectiv 53 de ani. Iris susţine că tânărul de care s-a îndrăgostit nu şi-a dorit o relaţie cu ea din interese financiare: „Dacă vrea să se căsătorească cu mine pentru bani, va fi dezamăgit, pentru că eu trăiesc din pensie. Am petrecut an încercând să-i fac pe oameni fericiţi, acum vreau să mă căsătoresc cu bărbatul pe care să-l iubesc până la moarte”, a declarat femeia.

Mohamed din Giza a declarat că a fost nevoit să demisioneze de la job-ul său pentru că şeful nu i-a dat zile libere pentru a se întâlni cu Iris care urma să vină din Marea Britanie în Egipt.

Cei doi îşi doresc să se mute împreună în Marea Britanie, dar, deocamdată lui Mohamed i-a fost refuzată viza de turist, din cauza lipsei de economii.

Iris mărturiseşte că se va muta în Egipt pentru a locui cu viitorul ei soţ, dacă nu i se va permite lui să se mute în Marea Britanie, potrivit The Sun.