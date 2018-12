Exista o tradiţie ca, la cumpăna dintre ani, angajaţii şi pacienţii Micului Pentagon să-şi exprime dorinţele către cei doi zei consideraţi protectorii spitalului: Priapus şi Apollo.

Legenda care circula din gură-n gură pe holurile instituţiei spunea că zeii respectivi făcuseră adevărate minuni. În camera de rugăciuni de la ultimul etaj statuile din bronz ale divinităţilor fuseseră amplasate undeva sus, la nivelul ferestrei. Priapus, zeul fertilităţii, avea un falus imens de care doctorii şi pacienţii atârnau ghirlande de flori, lenjerie intimă şi ofrande (de obicei, şobolani castraţi în sala de operaţii). Pe lângă Priapus, zeul Apollo părea un biet eunuc. Şi totuşi era căutat în egală măsură, nu pentru chestiuni de frigiditate, potenţă şi libidou, ci ca să alunge demonii demenţei (în calitate de zeu al luminii şi protector al nebunilor).

La picioarele statuilor, două butoaie metalice cu o mică fantă în partea superioară ţineau loc de cutie pentru donaţii, respectiv cutie poştală (unde ajungeau acatistele cu rugăminţi către Priapus şi Apollo).

Ca niciodată de Revelion, băusem mult ca să uit de necazuri, să uit că planul meu de evadare eşuase. Mai erau două ore până la artificiile de la miezul nopţii, urmate de ritualul arderii bileţelelor din camera de rugăciuni. Se presupunea că până atunci zeii aveau tot timpul să le citească.

Am ieşit din cantină (unde se ţinea Revelionul Pijamalelor) cu o sticlă de perfuzie spumantă, hotărât să dau lovitura. Ştiam de unde se întrerupea curentul electric la fiecare etaj şi nu-mi lua mai mult de cinci minute să rezolv problema. Ochelarii cu infraroşu primiţi cadou de Crăciun mă ajutară să găsesc uşor drumul până la camera zeilor; gardienii Psi încă nu se dezmeticiseră prin întunericul lăsat brusc. Am trecut pe lângă ei la fel de repede ca asistenta Olguţa pe lângă manualul de limba engleză, am smuls ofrandele de pe falusul lui Priapus şi am luat butoiul plin cu acatiste. M-am oprit în salonul meu - pustiu la acea oră, am blocat uşa cu dulapul metalic şi am răsturnat bileţelele pe pat. Abia aşteptam să le citesc, să văd ce-şi doreau cu ardoare pacienţii, doctorii şi asistentele.

Prima hârtiuţă care mi-a căzut în mână era semnată de doctoriţa Gabriela. Am parcurs cele câteva rânduri cu sufletul la gură:

”Dragă Priapus, dragă Apollo, sfinţiile voastre, pentru 2019 mi-aş dori ca preşedintele Liviu să înfunde pârnaia şi să doarmă în acelaşi pat cu doctorul Codrin. La cât rău mi-au făcut, dacă ar fi după mine, le-aş tăia la amândoi organul reproducător şi l-aş arunca la raţe. De asemenea, aş vrea ca în 2019, să se termine Catedrala Mântuirii Neamului şi să fie aduse acolo moaştele sfântului Liviu. Sunt sigură că individul ăsta valorează mai mult mort decât viu. Dragă Priapus, pe tine în mod special te-aş ruga să mă rezolvi cu libidoul, ca să-i f_t pe cretinii care mă înjură pe Facebook. Scuze pentru limbajul buruienos, dar sunt un pachet de nervi, stau blocată-n trafic de două ore. Mulţumesc şi La mulţi ani!”

M-am ridicat să închid fereastra, la petrecerea de la cantină începuse să cânte Sorinel Salam şi geamurile spitalului vibrau ca la cutremur. Am despăturit apoi bileţelul semnat de asistenta Olguţa:

”Salut! Mor de oftică pentru că în 2018 nu aţi reuşit să mă scăpaţi de Klaus, după cum v-am cerut anul trecut. Am pus degeaba 500 de euro în butoiul pentru donaţii. Cât să vă mai dau, băi bandiţilor?! Dacă rataţi ţinta şi în 2019, vă promit că vă distrug pe amândoi, cât oţi fi voi de zei! Atât de umilită n-am mai fost de când săracul Vadim, Dumnezeu să-l ierte, m-a pus să mă dezbrac şi să fac şpagatul pe două cărţi de telefon. Are şi răbdarea mea o limită! Îl vreau pe Klaus terminat, clar? P.S. Am băgat încă 150 de euro la donaţii, să n-avem vorbe...”

Rămăsesem şocat de francheţea cu care doctorii şi asistentele se adresau divinităţilor. M-aş fi aşteptat la un strop de respect. La urma urmei, zeii şi-ar fi putut ieşi din pepeni citind astfel de mesaje pline de măscări. Nu excludeam posibilitatea unor acte de răzbunare din partea lor.

Am căutat în grămada de bileţele până l-am găsit pe cel scris de Klaus. Deloc surprinzător, era foarte scurt:

”Am urmărit cu multă atenţie şi îngrijorare situaţia politică internă şi internaţională. Am mâinile legate şi îmi doresc decât un nou mandat, dacă-i posibil la fel de lejer. Mulţumesc anticipat şi Alles Gute zum Geburtstag!”

A urmat la rând bileţelul Vioricăi. Deborda de un pesimism aproape molipsitor:

”Stimaţi zei, vă solicit să-i vânaţi oriunde s-ar afla pe ticăloşii care se leagă de coafura mea, de cum mă îmbrac şi cum vorbesc. Şi mai vreau să-i trageţi în ţeapă pe doctorii Jean-Claude şi Frans şi pe trădătorii de ţară, mâncătorii de rahat cu polonicul la Bruxelles. În final, vă rog să puneţi tunurile pe presa aservită străinilor. Are şi răbdarea mea o limită. Vă iubesc şi vă mulţumesc că mă ajutaţi să conduc acest spital de descreieraţi, în frunte cu preşedintele Liviu.”

Aş fi fost încântat să citesc şi alte mesaje, doar că se apropia miezul nopţii şi doream să văd artificiile. Petrecăreţii se adunaseră deja în curtea Micului Pentagon, când am coborât cu sticla de şampanie sub braţ. Potrivit tradiţiei spitalului, la cumpăna dintre ani preşedintele Liviu ţinea un scurt discurs.

S-a apropiat de microfon, a tuşit în pumn şi a verificat instalaţia de sonorizare:

- Unu-doi, unu-doi... se aude până-n fund? Dragi colegi şi dragi pacienţi, păşim în noul an cu speranţe de mai bine... Cineva spunea, pe bună dreptate, să ne iertăm duşmanii, dar să nu le uităm numele. Deci nu-l pot uita pe Klaus, care mi-a trimis pe cap Statul Paralel. Să ridice piatra cel care nu a greşit măcar o dată... Vă invit pe toţi la reconciliere. Anul 2019 să fie momentul zero al împăcării, să construim şi să înălţăm împreună prestigiul spitalului nostru în lume. La mulţi ani, Micule Pentagon!

Artificiile bubuiră desenând pe cerul senin mii de inimioare, steluţe multicolore şi medicamente psihotrope. În spiritul mesajului pacifist, cei prezenţi se sărutară pe gură doi câte doi: Liviu cu Klaus, Dacian cu Viorica, Traian cu Victor, Gabriela cu Carmen, Cosette cu Olguţa, Ludovic cu Codrin, Darius cu Dan ş.a.m.d. Apoi se stropiră cu şampanie pentru concursul de pijamale ude, în timp ce doi agenţi ai Serviciului Psihiatric de Informaţii recuperau bileţelele de pe patul salonului meu. Zeii încă nu apucaseră să le citească.

(va urma)