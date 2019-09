6,394,030 de cetăţeni cu drept de vot au fost aşteptaţi astăzi la urne. Circumscripţiile s-au deschis la ora şapte şi s-au închis la ora 22. Dacă la parlamentarele din 9 aprilie s-au prezentat doar 68,41 la sută dintre israeleni, acum competitorii politici (pentru care, la propriu, fiecare vot contează) speră să fi convins un electorat mai numeros.

Ultimul sondaj de opinie preconizează un rezultat similar celui din aprilie, respectiv egalitate între Likud, partidul lui Netanyahu, şi Kahol Lavan (Albastru şi Alb, alianţa condusă de generalul în retragere Benny Gantz, fost şef al Statului Major). Noutatea ar fi că Yisrael Beiteinu (Casa Noastră Israel), formaţiunea politică a basarabeanului Avigdor Lieberman, va avea un scor dublu. Cu 10 locuri în Knesset, Lieberman va face jocurile.

Un premier desemnat are nevoie de o majoritate de 61 dintre cei 120 de membri ai Legislativului, întreprindere în care Regele Bibi a eşuat după alegerile din aprilie.

Simţind că pierde teren, actualul prim ministru – cel mai longeviv din istoria Israelului (1996-1999 şi din 2009 până în prezent) - a făcut tot ce se poate să amâne alegerile şi, evident, audierea sa programată în octombrie.

Campania a fost, ca de obicei şi ca la noi, una murdară cu accente groteşti. Aceleaşi sloganuri goale de conţinut: salvarea ţării, a democraţiei, resuscitarea statului de drept.

Regele Bibi a intrat în luptă cu arsenalul său îndelung exersat: minciunile sfruntate, diseminarea urii şi inducerea spaimei că fără el Israelul va fi şters de pe hartă. Pe contul său de Instagram flutură imaginea unui steag palestinian pe un zgârie-nori din Tel Aviv, cu mesajul “Dacă nu mergeţi la vot, ăsta e sfârşitul!”. În urmă cu câteva zile a decis în Cabinetul de miniştri aprobarea unei noi colonii în Valea Iordanului – captarea bunăvoinţei electoratului de extremă dreapta. A agitat pericolul Iranului, spunând o poveste despre o nouă facilitate nucleară secretă la sud de Isfahan, care însă, după ce a dibuit-o el, a fost distrusă de ayatollahi. L-a umilit pe principalul său rival, Benny Gantz, spunând nu doar că are o experienţă politică egală cu zero, dar că nu are nici o autoritate în faţa liderilor lumii şi că doar el, Bibi, poate menţine dialogul excepţional cu Donald Trump. În această ultimă privinţă, are dreptate: nici un premier al Israelului n-a obţinut atâtea din partea Statelor Unite, începând cu mutarea Capitalei la Ierusalim şi nici un alt premier n-a avut influenţa sa uriaşă asupra unui preşedinte american. De altfel, @realDonaldTrump i-a tweetuit sprijinul său, contrar uzanţelor de rezervă ale Administraţiei de la Washington.

Dinspre partea sa, Benny Gantz, cu moderaţia care nu l-a părăsit, l-a acuzat pe Regele Bibi că urmăreşte să obţină al cincilea mandat ca să scape de problemele cu Justiţia.

(Cel mai acid şi mai slobod la gură contestatar al lui Netanyahu a rămas Ehud Barak).

Preşedintele Reuven Rivlin a declarat dimineaţă, într-un mesaj video, că va face tot ce se poate ca alegerile să nu se mai repete.

În urmă cu câteva minute, Canal 13 a oferit primul exit pollŞ Likud – 33 de locuri în Knesset, Kahol Lavan – 34. Primele informaţii oficiale vor veni mâine, după ora 14. Oricui i-ar încredinţa preşedintele Rivlin formarea coaliţiei guvernamentale, va fi un demers extrem de dificil, care va dura săptămâni.

Dacă exit poll-ul se confirmă la numărătoare, steaua lui Bibi începe să apună.

Imaginea-simbol a zilei de astăzi: Regele Bibi, în costum şi cravată, înarmat cu o portavoce, căţărat pe o navetă în piaţa Mahane Yehuda din Ierusalim, chemând lumea la vot…