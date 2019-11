În loc să ofere Orientului Mijlociu promisul Plan de Pace (amânat mereu sub diverse pretexte, Plan pe care m-am îndoit mereu că l-ar avea), preşedintele Donald J. Trump a luat, în ultimii doi ani, trei decizii unilaterale, toate în dispreţul rezoluţiilor Naţiunilor Unite, nici una urmată de partenerii din Uniunea Europeană: declararea Ierusalimului, în decembrie 2017, drept capitală a Israelului, reunoaşterea suveranităţii Israelului asupra Înălţimilor Golan, în martie anul acesta, şi – în urmă cu patru zile - recunoaşterea legalităţii coloniilor israeliene din Cisiordania.



De fiecare dată, Secretariatul ONU a protestat, dar nu din cale afară – Washingtonul îi poate tăia finanţările (cum nu o dată a ameninţat, iar pe anumite proiecte a şi făcut-o).



Ultima decizie a lui Trump, care consacră unilateral legalitatea coloniilor din Cisiordania, vine tocmai la timp pentru Netanyahu, fiindu-i şi preşedintelui SUA de folos electoral – îşi asigură sprijinul creştinilor evanghelici, susţinători fanatici ai statului Israel.



La Ierusalim, Bibi pare să fi reuşit ce şi-a propus: forţarea celui de-al treilea rând de alegeri, ca să-şi poată juca inteligent cartea imunităţii în faţa Justiţiei. A preluat mandatul formării majorităţii parlamentare de la preşedintele Rivilin şi l-a restituit. Apoi i-a pus beţe-n roate co-liderului Kahol Lavan (coaliţia Albastru şi Alb), iar acesta, cum am anticipat, n-a reuşit, la rându-i să-şi onoreze mandatul, predându-i-l ieri Preşedintelui. Conform legii în vigoare (Israelul nu are ceea ce democraţiile numesc Constituţie), Knessetul dispune de 21 de zile ca unul dintre cei 120 de membri ai săi să-l aleagă pe cel care ar întruni 61 de voturi. Din această ultimă etapă nu va ieşi niciodată o majoritate. Fapt pentru care, foarte probabil, va urma a treia rundă de alegeri, pe 3 martie anul viitor.



Între timp, mai exact până duminică, e aşteptată decizia Procurorului General Avichai Mandelblit de trimitere în judecată a lui Netanyahu. Decizia va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor lui Bibi, va fi trimisă preşedintelui Rivlin şi preşedintelui Knessetului. Netanyahu are la dispoziţie 30 de zile, înainte de a se prezenta în faţa Instanţei, ca să se prevaleze de imunitate.



E dificil să trimiţi spre puşcărie – chiar pentru acte de corupţie – pe cel care a oferit ţării, via Trump, beneficii enorme. Chiar dacă, pe termen mediu şi lung, aceste beneficii i-ar putea fi fatale Israelului. Dar Regele Bibi e interesat acum exclusiv de propria-i persoană.