Vasilica s-a dus să se aranjeze la coafor, ca să poată declara ieri, cât mai graţios, război criminalităţii.

De fapt, primul foc în Războiul Vasilicăi s-a tras vineri seara, la Caracal, când a fost demis şeful Poliţiei Române, Ioan Buda.

Who the Gautama is Buda? L-aţi văzut mai întâi în mai 2017, într-o fotografie care zilele acestea poate fi considerată simptomatică: la o masă încărcată, şefi din Ministerul de Interne, în atitudini care le-ar fi asigurat roluri principale în celebrul film al lui Coppola, priveau cu dispreţ la un comisarul-şef din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, care le cerea iertare în genunchi. Apoi, l-aţi văzut pe Buda exprimând public condoleanţe familiei, în cazul poliţistului din Timiş ucis de un interlop. Specialist în condoleanţe, pentru asta s-a deplasat şi la Caracal.

Buda a fost primul sacrificat în ritualul demiterilor. Fiindcă, după orice tragedie care nu poate fi ascunsă, urmează demiteri în grabă şi la vârf. Pe de o parte, cetăţenilor trebuie să li se azvârle nişte vinovaţi; pe de altă parte, nişte şefi trebuie scoşi din sistem şi conservaţi până presa îşi mută atenţia la altă tragedie.

Am crezut că Ioan Buda se va pensiona, după care va reintra în Minister, ca să cumuleze pensia cu salariul. Ei bine, a fost trimis de unde a venit: la familie. Adică şef la Poliţia de Frontieră, acolo unde îşi angajase fiica şi nepotul. (Tot în sânul familiei a fost trimis şi şeful Poliţiei Caracal, adică acasă, gard în gard cu clanul Oacă).

Am relatat doar un episod din Războiul Vasilicăi.

În paralel – războiul procurorilor cu prea plinul lor sufletesc. Impresionaţi de suferinţele celui pe care l-au aruncat după gratii în calitate de criminal în serie (după manual, seria începe de la două), au oprit, pe termen nedeterminat, cercetarea la faţa locului şi l-au dus la tratament. Cu toate că se putea constata la un dispensar din Caracal că n-are nici pe dracu’. Mâine îl duc la detectorul de minciuni, iar la o dată neprecizată la examenul psihiatric. Orice repetent la Medicină ştie că demersurile trebuie făcute taman invers – pentru un om cu afecţiuni psihice, detectorul de minciuni n-are nici o relevanţă.

Nu e vorba despre prostie intrepidă. E din ce în ce mai clar că – procurori, poliţişti, decidenţi politici – vor, cu tot neprofesionalismul de care s-au dovedit în stare, să ţină ancheta departe de industria grea a zonei – proxenetismul. Fie că ”domnul criminal în serie” face sau nu parte din reţele (iar dacă e criminal în serie nu face, pentru că le distruge bunătate de ”marfă”), reţelele trebuie protejate în continuare. Iar dezvăluirile trebuie oprite la graniţa judeţului Olt, înainte de a cuprinde toată ţara.

Astăzi s-au rostogolit o mulţime de ştiri „pe surse” despre sclavele proxeneţilor din Caracal, care au ajuns nu doar la Bari, ci şi la Belina. Şi te miri pe unde.

Adevărul începe să pâlpâie: politicieni, poliţişti, procurori, judecători – în spatele clanurile interlope care şi-au împărţit România.

Cu cine veţi „reseta” Statul român, domnule preşedinte Iohannis?