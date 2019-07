Fostul preşedinte, purtat către Cotroceni chiar de meandrele umanizării sale – fireşte, mai mult jucată, decât „naturelă”, cel puţin în prima fază a carierei sale politice – trage un semnal de alarmă (de aici asemănarea cu semnalele date prin siflee, fluierul special de semnalizare, pe punţile navelor), în contra jocurilor de societate practicate de noua conducere a PSD.

„Tot weekend-ul, pe toate televiziunile am avut parte de imaginile destinate să-i umanizeze pe liderii PSD. N-aş spune că este cel mai rău lucru pentru nişte politicieni hotărâţi să schimbe imaginea partidului de guvernământ. (…) Unii au tratat întâmplarea ca fapt divers, alţii au fost răutăcioşi la adresa Vioricăi şi a lui Eugen iar alţii au criticat apariţia. Fiecare după gustul lui. (…) În realitate, am avut ocazia să vedem la lucru pentru recuperare de imagine tandemul care va reprezenta PSD la viitoarele alegeri prezidenţiale: Teodorovici pentru Cotroceni şi Dăncilă pentru Victoria. Vrea, nu vrea partidul, asta e! Şi dacă nu vrea partidul, are soluţii mai bune ?”, a scris Băsescu pe Facebook.

Absolut corect, din toate punctele de vedere.

Da, conducerea PSD face tot ce i se pare corect pentru a schimba imaginea partidului – în „tot” intrând şi remanierea/restructurarea guvernului, alungarea din sfera de leadership a oamenilor consideraţi a fi fost „ai lui Dragnea”, efortul de instaurare a unui echilibru, la intern, precum şi o mai bună comunicare la extern.

Şi, da: în partid, la ora actuală, nu există personalităţi/personaje care să impună susţinerea lor pentru cele două funcţii, fără drept de apel.

Sigur, şi aici Dăncilă poate fi parte a unei anume strategii.

L-a scos la încălzire pe Teodorovici – omul, în doza lui de narcisism, fiind convins că preşedinţia îi vine ca turnată –, pentru a se descotorosi, în primul rând, de un cuţit (ca s-o spunem eufemistic) în coaste.

După ce îşi face mâna, actualul ministru de Finanţe va intra la „măsurat”, în competiţie cu Tăriceanu, cu Pleşoianu (dacă îl va prinde paltonul în partid), eventual cu un reprezentant al ProRomânia.

La final, învingătorul, impus de sondaje, congres PSD şi un for conducător al alianţei cu ALDE, foarte posibil, şi cu ProRomânia, va fi uns prezidenţiabil al Stângii. Oricare ar fi acesta, va fi foarte bine pentru Dăncilă, fie că va câştiga, fie că va pierde.

În ambele cazuri, şefa Executivului va rămâne la butoane pe cele două poziţii deja cucerite – lider PSD şi premier.

Iar în tot acest timp în care, fie la ping-pong, fie la apă sărată, staff-ul social-democrat face diverse sortimente de lifting facial de partid şi de stat, Opoziţia nu găseşte altceva mai bum de făcut decât să-şi dea cu preşedinţia-n cap: ba, că să fie Barna; ba, că să fie Cioloş, omul lui Macron, de vreme ce fostul comisar agricol este, nu-i aşa (vezi bine), cu miezul Europei; ba că Iohannis nu e în stare de nimic, cum ar fi de un microşantaj eşuat made in Bulgaria, sau de o infiltrare verticalizată la umărul lui Merkel.

Şi astfel, te ceartă azi, te ceartă mâini, preşedinţia-i gata!

Cam cum a luat Băsescu Primăria Generală, în două săptămâni, după ce s-a umanizat cu ardeiul dat pe la nasul PSD (ca să vorbim tot eufemistic).

Pentru că, din păcate, nu pricepem niciodată simplitatea limbii române, şi anume: când doi se bat, al treilea câştigă – mai ales când e vorba de ping-pong.