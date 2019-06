Cum ar fi fost să se întâlnească ministrul Apărării (noroc că n-a făcut Armata) cu un submarin în piscină?

Nu s-ar fi simţit la fel de aripat ca nişte ţărani din Feteşti care s-au întâlnit azi pe brazdă cu trupele NATO.

Ce s-a petrecut? Mai nimic. S-au greşit coordonatele şi tanchiştii au dat-o din grâu în porumb şi din porumb în floarea soarelui.

Relatează un martor ocular, domnul Mereuţă:

„În jurul orei 13.30, în timp ce eram la recoltat la cultura de orz, în apropierea noastră, într-o zonă recoltată cu porumb şi florea soarelui, am auzit bubuituri şi semnalizări de fum, crezând că a luat foc. Ne-am deplasat repede şi acolo am dat peste maşinile Armatei, care făceau un exerciţiu în interiorul culturii noastre. Nu ştiam că e un exerciţiu NATO. Oamenii au intrat în panică. Noi nu am fost anunţaţi de nici o autoritate. Noi am intrat în zonă, între tancuri, dar nu ne-au băgat în seamă, ne-au sfidat. Ei şi-au continuat exerciţiul. Intrau din floare soarelui în porumb, apoi în grâu. Am făcut semne cu mâna, am fost în apropierea tancurilor, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Am făcut un apel la 112. Am intrat în panică. Unii oameni au plecat de pe câmp de frică. Poliţia a reacţionat paşnic, nu păreau impacientaţi. Ulterior am primit un apel telefonic de la o persoană, în timp ce eu mă feream de tancuri să nu dea peste mine, care a spus că vom lua legătura şi că vom fi despăgubiţi. Nu ştiu cu cine ne va despăgubi. A fost ceva verbal. În jurul orei 17.00 au plecat de pe câmp. În acest timp, ei au făcut operaţiunile, iar noi printre ei, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă”. Fabulos!

Ruşii n-ar fi greşit coordonatele, dar ai noştri e normal să le mai încurce, avem o ţară mare – încurcă ditai premierul Suceava cu Hunedoara!

Veneau ruşii la fix, fără să le mai dea ocazia ţăranilor să sune la 112. (Domnul Mereuţă ar fi fost la ora asta la Novosibirsk).

O Volgă neagră ar fi trecut prin zonă şi ar fi promis despăgubiri: pe locul aplicaţiilor, până mâine dimineaţă - un ceapeu.