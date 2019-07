Prin părţile noastre, nici măcar USR nu s-au prins încă de faptul că pot scoate un folos de imagine din ultima nebuneala care a cuprins netul. Israelienii le-au luat-o înainte.



Care e ultima fiţă? Să deşurubezi capacul unei sticle dintr-o lovitură de picior.



(La Bottle-Cap Challenge nu cred că s-ar deda, de pildă, un profesionist de talia lui Băse).



În Israel, tonul l-a dat Yair Lapid, unul dintre fondatorii partidului Albastru şi Alb (culorile steagului naţional), însă deşurubând tacticos dopul, cu mesajul: ”De ce să ne complicăm? Mergeţi în septembrie la vot şi puneţi ştampila pe Albastru şi Alb, ca să schimbăm guvernarea!”



Neînfricatul Ehud Barak, la cei 77 de ani, a fost mai iscusit: a deşurubat capacul nu cu piciorul, ci cu un dos de palmă, a înhăţat sticla apoi deschisă şi, cu privirea lui de adolescent pus pe şotii, i-a oferit-o competitorului său politic, spunând: ”Bibi, bea ceva. Relaxează-te. Abia am început!”.



A încercat şi Bibi o replică. Era într-un interviu, când a fost întrebat dacă primeşte provocarea lui Barak. A scos din buzunar o sticluţă de spray nazal şi, tacticos, i-a desfăcut dopul cu aceeaşi mână, zicând: ”Cred că am demonstrat că pot”. E clar că se simte mai în largul său pe terenul ambuscadelor politice.



Lui Ehud Barak - care tocmai şi-a înregistrat un partid care să-l ducă spre o alianţă cu coaliţia Albastru şi Alb până la alegerile din 17 septembrie – sondajele nu-i dau, deocamdată, mai mult de 4 la sută, Lucrul acesta nu-l preocupă prea mult. Ştie că, din tot spectrul politic, el e omul care îl sperie pe Bibi de moarte.



Ehud Barak a fost, în eroica lui carieră sub arme, este, ca antreprenor de mare succes, un maestru al atacurilor-supriză.