Croitorul Marmorat: Diavolul se îmbracă de la Prada...

Vipera Moldavă: Winter is coming.

Croitorul Marmorat: ... iar Bunul Dumnezeu se tunde la Cooperativa Igiena.

Popândăul European: Trebuie să ne mobilizăm! Nu atragem destule fonduri!

Şoarecele Săritor: Vă ajut eu. Facem o şedinţă foto: fiinţele umane o sa ne vadă şi o să ne îndrăgească.

Popândăul European: Până şi vântureii de seară s-au mişcat mai repede!

Croitorul Marmorat: Pentru că mai păstrează acele accesorii decadente numite pene.

Popândăul European: Au reuşit să blocheze ani de zile tronsonul Roit-Livada! Şi să nu uităm rezistenţa eroică a celor zece lilieci de pe Lugoj-Deva. Au luptat până la ultima picătură de sânge!

Croitorul Marmorat: Panteonul n-ar fi complet fără Rândunica de Fereastră sau Orbetele Mic...

Vipera Moldavă: Who the fuck is...?

Croitorul Marmorat: Orbetele mic? Reprezentantul remarcabilei familii a Spalacidelor. A mai crescut.

Popândăul European: Să nu pierdem vremea! Să ne organizăm! Să ne luăm habitatul înapoi!

Şoarecele Săritor: Vă ajut eu. Facem un proiect.

Vipera Moldavă: You know nothing, Jon Snow.

Croitorul Marmorat: Fiinţele umane nu mai pot croi nimic pentru noi. N-au stofă.

Popândăul European: Vrei să spui ”stil”. Suntem eşuaţi şi derutaţi, vorba lui Iohannis. Suntem pe cale de dispariţie!

Vipera Moldavă: All men must die, but we are not men.

Croitorul Marmorat: N-ar fi rea o revoluţie. Revoluţiile nu necesită studii de fezabilitate.

Vipera Moldavă: If I fall, don't bring me back.

Popândăul European: Avem nevoie de normalitate!

Şoarecele Săritor: Vă ajut eu. Ştiu undeva o Fabrică de Normalitate, pe care n-am ronţăit-o încă.