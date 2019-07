Nu vă aripaţi, nu mă gândesc la vreun handicap la prezidenţialele din noiembrie. A câştigat deja al doilea mandat, poate fi sigur că va mai avea parte de cinci ani de confort la Cotroceni.



Ce mă preocupă e golful. (Eu l-am învăţat fără profesor, la praşilă).



Am văzut imaginile de ieri cu Preşedintele pe teren şi am citit nişte comentarii răutăcioase - pe astea vreau să pun biciul indignaţiunii mele.



Mai întâi, ce e golful: e acel ceva care se desfăşoară în natură şi în care, dacă ai destul timp şi niscaiva noroc, trebuie să înfigi o minge mică într-o gaură din pământ, cu ajutorul unui ciomag sosfisticat numit crosă. Handicapul (HCP) măsoară, în cifre, iscusinţa jucătorului – cu cît e mai mic, cu atât, fireşte, jucătorul e mai bun.



Să trecem la subiect. În iconografia golfului, imaginea emblematică e a jucătorului urmat de un personaj care îi cară cele 14 crose. S-au repezit unii să spună: ia uite, Preşedintele are un sclavete. Complet greşit!



Personajul se numeşte Caddy oricum l-ar chema şi, când stă în prejma marilor jucători poate ajunge milionar. Caddy-ul nu e un hamal, nu e un fitecine, e un tip care ştie golf uneori mai bine decât cel căruia îi cară crosele. E un cunoscător al terenului şi un strateg. Un fel de consilier, să zicem. Ca în politica la vîrf şi în golf: depinde cum îţi alegi consilierul, cât ai chef să comunici cu el şi dacă îi primeşti sfaturile.



Abia acum pricep cum vrea Klaus Iohannis să joace în politică - hole in one. Mai pe înţelesul vostru, care n-o să atingeţi niciodată o Challenger 3: să bage mingea în gaură dintr-o singură lovitură.