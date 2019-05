Ei bine, da! Constat că Viorica Dăncilă, actual premier al României, îşi face o proprie campanie pentru preluarea şefiei PSD.

Nu, Viorica nu e singură în bătălie, ci este împinsă de la spate de „o mână” de pesedişti pursânge, cărora le-a ajuns apa la nas. Mulţi dintre „susţinători” au prins curaj în ultimele zile, mai exact de când ÎCCJ a anunţat că, pe 27, va da verdictul final pentru Dragnea, aceştia susţinând că Justiţia va pune Bombonica pe coliva actualului lider.

Ştiţi cum e: cei mai tari, precum de-alde Bobu, Postelnicu şi alţi câţiva, sunt gata să declare, după ce l-au susţinut pe Daddy până la decizia finală, că sunt „nişte dobitoci”, şi că sunt gata să schimbe calimera.

Dacă mă-ntrebaţi pe mine, cred că ăştia fac jocurile care o „afectează” pe Dăncilă, astăzi, când fandacsia e gata.

Sigur că prim-ministrul are tot dreptul să pună ştampila unde vrea el – cum a spus şi inegalabilul Codrin: „Premierul e logic că e obligat moral să participe la acest vot” - şi anunţă că o va face: „Da. Voi participa duminică la vot şi voi vota la ambele, şi pentru alegerile europarlamentare, voi vota pentru imaginea României, voi vota pentru câştigarea demnităţii României pentru că, ştiţi, am fost europarlamentar nouă ani de zile, ştiu ce înseamnă lucrul în instituţiile europene, ştiu cât de important este să avem acolo oameni implicaţi, oameni care să lucreze pe directive, pe regulamente, în care să se regăsească şi obiectivele României şi ale românilor. (...) Voi vota şi pentru referendum. Aşa cum am spus de fiecare dată, sunt un susţinător al statului de drept, al independenţei justiţiei, dar şi al drepturilor cetăţenilor, pentru că şi acest lucru trebuie să îl avem în vedere de fiecare dată şi între toate trebuie să existe un echilibru”.

Parafrazând o iluminare, gen „Cine-a stat cinci ani la ruşi, nu poate gândi ca Bush”, am putea spune că: „Nouă ani, stând la Bruxelles, te faci doamnă de oţel”, sau ceva…

E clar că în partid se mişcă dedesubturile: Dăncilă n-a spus doar că va vota la referendum, când toată eminenţa grizonată/cenuşie a Kiseleff-ului – şi anume Ştefănescu, Rădulescu, Bădălău, Buzatu, Vasilescu, Manda – a zis că referendumul e „câh”, dar, ce să vezi, a mai şi opinat, după ce liderul a subliniat că, practic, pe 26, va fi nominalizat, el, candidatul PSD pentru Cotroceni, că „dacă Dragnea îşi va anunţa candidatura, lucrurile vor fi discutate în partid”.

Cum s-ar spune, într-o parte partidul cu Vio, în cealaltă, Daddy cu ÎCCJ.

Nu mă îndoiesc că, underground, în Kiseleff, Viorica Dăncilă nu e singura căreia a început să i se „zbată” ochiul, cu privire la viitorul partidului. Iar toţi cei care simt cum le zvâcnesc tâmplele de anticorpi, se pregătesc, în caz de avarie, să le sară la beregată celor din actuala pretoriană a lui Dragnea: anume „veneticii”.

Iar că Dăncilă s-a rupt cu Dragnea a consfinţit-o, inclusiv inamicul Iohannis: „Mă bucură că sunt pesedişti care se trezesc şi îşi dau seama că această conducere a lui Dragnea este toxică până şi pentru PSD”.

Remarcă urmată de „perversa” de la Cluj: „Facem apel la romi să se prezinte în număr cât mai mare la vot, în 26 mai, şi să voteze ce partid vor ei pentru Parlamentul European, cu speranţa că cei aleşi vor ajuta etnia romilor la nivel european. De asemenea, îi îndemnăm să voteze la referendumul pentru justiţie, deoarece este important să avem o Românie dreaptă, fără corupţi, cu o justiţie fără discriminări”, a cerut reprezentantul romilor din Transilvania

Mo, san dilo?! Cu cine te pui tu?! Cu Puterea? Haida-de!

Păi, acum ce mai e de făcut, dacă şi romii cer o „Românie fără corupţie”? Poate, doar, o cerere de retragere a sprijinului politic, în CEx, şi în cazul celui de-al treilea premier, lansată de Ştefănescu.

Apoi, după Grindeanu, Tudose şi Dăncilă, la Victoria…

Va urma.

P.S. Din episodul următor: Iohannis - „Exclus să mai punem unul de la PSD”.