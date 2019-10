Ea a fost a unui gunoier şchiop milionar de pe vremea când nu era însurat cu nevastă-sa cu care acum este în proces de câteva decenii. După care a fost luată din dragoste de putere de un moldovean şchiop milionar care a făcut din ea o nevastă de care nu avea la el acolo la el ca ea. Şi a adus pentru nunta asta cele mai tari vedete, în frunte cu unul negru care se încrunta mult. Până când ea a devenit atât de mare încât a intrat în vizorul împăratului, care i-a luat capul „soţului” pe care-l ura sincer. După mai care într-o altă noapte a venit înstelat un milionar acoperit cu nişte badigarzi de nici poliţia nu a răspuns la apel şi a furat jumătate din harem cu tot cu acareturi. Şi i-a inversat literele între ele şi a mai făcut o ea dar mai galbenă. Atunci ea, originala roşie la faţă de supărare, şi-a pierdut mare parte din acte. De a trebuit să falsifice unele mai târziu, de-i trebuiau la tribunal. Jumătatea rămasă la moldoveanul încolţit i-a dat s-o ţină cui altcuiva decât unui evreu milionar, că el nu mai poa s-o ţină, că împăratul îi vrea capul.

Dar acoperitul care a smuls o jumătate i-a zis evreului: „Fii antenă că ce ţi-am făcut eu nu e îndreptat împotriva ta, că e ordin de sus, deci să n-o iei personal”. Şi ca evreul să n-o ia personal au început să-l urmărească penal şi evreul a fugit pân la urmă în ţara sfântă. Şi acum nu mai are dosar penal că nu erau nici fapte penale sau s-au prescris.

După fuga urmăritului din poporul ales a venit un mercenar cu un viitor puşcăriaş milionar tuciuriu şi cu o semnătură falsă i-au luat jumătatea rămasă moldoveanului şchiop care i-a împrumutat-o evreului milionar care a plecat in ţara sfântă. Iar moldoveanul milionar cu acte bune a intrat la zdup. Dar şi viitorul puşcăriaş tuciuriu milionar a intrat la zdup. Dar a făcut jumătate din pedeapsă la rejudecare că aşa i-a promis mercenarul. Şi mercenarului îi mergea bine şi a scos din priză un radio vreo doi ani şi jumătate şi i-a dat pe toţi toţi, la care avea de dat bani, în judecată. Că cică mercenarul avea pe cineva în spatele său pe deplin acoperit, că el admira mult un general de securitate de la Revoluţie, care i-a fost maestru de machiavelisme.

Şi uite aşa ăştia cu acte false n-au mai plătit nimic nimănui. Nimic. Niciodată. Că avea mercenarul pile la tribunal şi la ANAF şi la statul paralel şi la următorul împărat şi mai juca şi table cu un general cu frunte îngustă anchetat penal pentru omor din culpă şi abuz secret în serviciu. Ce dacă ea era urmărită penal şi firma mercenarului şi directoarea economică care era nevasta milionarului tuciuriu şi fosta secretară a moldoveanului şchiop.

După care a apărut şi unul din provincie cu batistă roz care ţipa la lume prin televizor să iasă-n stradă şi că fără penali şi că noul împărat e bun, dar vătafii e răi. Şi că trăiască Ardealul şi Ţara Românească. Şi jos labele de pe Ardeal şi jos şi ungurii. Care ăsta cu batistă cică era coleg de şcoală cu şeful gărzii pretoriene secrete. Şi apoi s-a certat puţin cu mercenarul său prieten cu acte false pentru că nu i-a mai primit pe doi tovarăşi buni din galerie. Şi s-au certat în faţa poporului, după care el a fluturat batista şi s-a întors să lupte împotriva ciumei, iar mercenarul cu pile în sitem a vrut s-o facă partid politic la produs cu toţi piticii din fereastră, dar nu a semnat nimeni pentru ea pentru trimiterea la munca pe centură.

Şi ea până la urmă disperată s-a închis in sinea ei pixelată şi a făcut purici. La miezul nopţii. Ca o cenuşăreasă de la poştă. Poştă românească. Mercenarul a plecat spre nord, iar băiatul cu batistuţa a plecat spre sud. Şi cei din spatele lor aplaudau. Şi uite aşa am încălecat pe-o şa şi v-am zis povestea aşa cum democraţia plângea şi libertatea de expresie... a pocnit-o şi pe ea plânsul. Da, ea a murit, dar sufletul ei va rămâne online pentru noi toţi. Asta a fost povestea celei care poartă numele de Televiziunea Care s-a Închis După ce şi-a făcut Datoria, dar nu şi-a achitat niciodată Datoria. La Fisc. Uite acum şi rămasă fără plisc.