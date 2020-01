Într-un interviu acordat ieri canalului de ştiri Skay Nyuz Arabiyah din Abu Dhabi, ginerele şi consilierul principal al preşedintelui Statelor Unite, Jared Kushner, declarat de ilustrul său socru drept creierul Acordului Secolului, a mărturisit:

“Am studiat asta de trei ani. Am citit 25 de cărţi despre, am vorbit cu fiecare lider din regiune, am vorbit cu toţi cei implicaţi”. (Cu toţi în afara palestinieilor, dar n-are rost să ne pierdem în amănunte).

S-o luăm de la coadă la cap: Kushner a vorbit cu mulţi lideri din regiune, mai ales cu amicii săi, premierul Netanyahu şi prinţul moştenitor al Arabiei Saudite (conducătorul de facto al Regatului).

Când, prin 2017, Donald Trump l-a prezentat lumii drept singurul om capabil să rezolve conflictul israeliano-palestinian, argumentul forte a fost că Jared Kushner îi cunoaşte pe toţi şmecherii din zonă (de la fraţii Steinmetz, dintre care Benny e cel mai cunoscut în România, până la mogulul Lev Leviev, ca să invoc doar celebrităţi).

Faptul că Jared Kushner a citit 25 de cărţi şi crede că a ajuns specialist în conflictul israeliano-palestinian, mă încurajează să sper că, citind şi eu cel puţin 25 de cărţi despre OZN-uri, am şanse bune să devin extraterestru.