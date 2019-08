N-am simţit niciodată o greaţă mai puternică decât în seara asta, ascultându-l pe Cumpănaşu cum îşi anunţă candidatura la prezidenţiale.

Cel mai mediatizat personaj din toate timpurile – bântuia televiziunile de dimineaţa până dimineaţa – şi-a ticluit planul politic de când cuptorul lui Dincă nu se răcise încă.

A întreţinut criminal speranţa familiilor că victimele trăiesc, ca să-şi poată finaliza construcţia notorietăţii.

A călcat, la propriu, pe cadavre, doar că până în seara asta n-am ştiut încotro se îndreptă. Spre Cotroceni.

Pe 16 august, răspundea pe Facebook, celor care mirosiseră că e un ticălos: „Pt toţi cretinii care au TEAMĂ că aş putea candida la prezidenţiale: NU VOI CANDIDA. NU voi fi încă un prizonier al unui sistem infect care să-mi dirijeze viaţă şi acţiunile. Ba mai mult am văzut un articol astăzi că am răspuns cu „jumătate de gură” în emisiunea Cătălinei Porumbel că nu voi candida. Nişte manipulatori penibili. Cătălina mai avea 1 minut din emisiune şi m-a rugat să răspund foarte scurt la întrebări. M-a întrebat dacă voi candida. Am răspuns simplu NU, am o altă misiune în viaţă. Trebuie să lupt împotriva crimei organizate. Alte aiureală greu de imaginat este că <cineva mi-a strâns semnăturile…> şi că în octombrie „…chiar dacă nu vreau, voi fi forţat să candidez”. Eu am impresia că aceia care au scris acest articol chiar nu mă cunosc: nu mă poate obligă NIMENI să fac NIMIC în viaţă asta. Iar de strâns semnături cred că bagă din burtă de frică. Despre ce dracu vorbesc oamenii ăştia? Că să nu mai spun că vorbesc despre mine ca un <pericol pt Iohanis>. Adică să mă pună prin gura lor în conflict cu toţi decidenţii României, inclusiv cu Iohanis. O astfel de reacţie disperată mi-a fost rar dat să văd. Sunt BĂRBAT nu gânganie precum majoritarea liderilor noştri de azi care mint întruna şi fac doar jocuri de culise. Dacă îmi doream, o spuneam eu. Dar NU voi candida. V-aţi liniştit lichelelor?”.

În seara asta îşi cerşea cele 200.000 de semnături câte îi trebuie ca să intre în cursa electorală.

Sper să nu capete decât una singură: de la Gheorghe Dincă.