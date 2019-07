„O variantă normală ar fi de a plafona la un nivel stabilit. În cadrul şedinţei conducerii PSD s-a discutat de suma de 10.000 de lei, propunere care a fost „convenită de principiu”. Pentru ce depăşeşte această valoare se are în vedere introducerea unei „taxe de solidaritate”, o „abordare corectă şi logică” (Eugen Teodorovici, 15 iulie 2019)

A fi solidar cu cineva, a oferi un ajutor reciproc, reprezintă un sentiment frumos de unitate şi coeziune. A elimina sau a scădea un beneficiu financiar, mai mult sau mai puţin meritat, unui grup de persoane prin impozitarea acestuia este cu totul altceva, în niciun caz „solidaritate”.

Pentru că nimeni nu a fost întrebat dacă este firesc ca anumite categorii de funcţionari aleşi sau numiţi merită o pensie specială, suplimentară la cea firească, aşa cum nimeni nici acum, nu a cerut un sistem de impozitare a acestora, orişicât ar da bine electoratului. Justă, şi nu solidară, ar fi eliminarea totală a pensiei speciale.

Ca exemplu, vă puteţi imagina un nea Vasile din România care în spirit de solidaritate cu un domn' primar sau un parlamentar de care nici nu a auzit să îşi dorească ca aceştia să primească încă un venit sub formă de pensie specială !? Eu nu. Dorinţa nu a fost a cetăţenilor ci, a majorităţii parlamentare formată din PSD&ALDE + parlamentari din alte partide ce au propus şi votat pensii speciale pentru ei - parlamentari şi aparatul local - membrii de partid. Plus pentru alte câteva categorii privilegiate - magistraţi, diplomaţi, membri ai Curţii de Conturi şi ai Curţii Constituţionale etc.

Aşa că, stimaţi politicieni, eliminaţi acest cuvânt!

Abordarea corectă şi logică - este accelerarea recuperării averilor dobândite ilicit şi, poate, impozitarea marilor averi.

Acum, dacă actualul guvern chiar şi-a propus să aibă o ”abordare corectă şi logică” faţă de toţi cetăţenii ce muncesc în această ţară, poate mai utilă pentru echilibrarea financiar-socială şi pentru susţinerea unor domenii subfinanţate precum educaţia, sănătatea şi mediul - ar fi pe de o parte - accelerarea recuperării averilor dobândite ilicit şi, pe de altă parte - impozitarea averilor mari.

Ambele demersuri au nevoie de sprijin guvernamental prin măsuri tehnice concrete: de exemplu, ANAF pentru a putea recupera şi confisca pagubele produse prin infracţiuni (de ordinul sutelor de milioane de euro în fiecare an) ar trebui să angajeze personal suplimentar, iar Guvernul/ Parlamentul să îmbunătăţească cadrul legislativ mult prea stufos.

În ceea ce priveşte impozitarea marilor averi - ar fi necesară reluarea discuţiilor pornite în 2010 - cu propunerea legislativă 668/2010 respinsă în Camera Deputaţilor. Propunerea prevedea că persoanele fizice române şi străine care deţin proprietăţi de peste 450.000 de Euro să plătească la stat o taxă de 1% din valoarea totală.

O tentativă a existat în 2014 dinspre guvernul Ponta:

„tehnic, ca să poţi să pui o taxă pe o avere trebuie ca acea avere să fie declarată. Noi nu ştim acum, nu avem o legislaţie decât pentru persoanele publice, cele care sunt obligate să depună declaraţii de avere. Deci, dacă vrem să mergem – şi părerea mea este că e bine pentru un anumit nivel al averii – trebuie să găsim un sistem de declarare, dar noi nu avem sistemul”, a spus Victor Ponta, citat de Mediafax (6 dec.2014)

Taxa pe avere - subiect de dezbatere naţională în Statele Unite

Subiectul merită discutat şi analizat în societate pentru a fi găsite cele mai bune soluţii în acord cu legislaţia naţională şi cu experienţa europeană, cu atât mai mult cu cât această preocupare este deja una din temele electorale ale candidaţilor pentru alegerile din Statele Unite din 2020.

Într-o scrisoare publică semnată de către 19 dintre cei mai bogaţi americani (iunie 2019) - printre care patronul Disney, cofondatorul Facebook şi investitorul George Soros, aceştia au făcut un apel pentru impozitarea averilor lor, în ideea că o astfel de taxă ar putea genera venituri pentru combaterea încălzirii globale şi îmbunătăţirea sistemului public de sănătate. Un demers ce recunosc şi ei că ar fi dificil - în special datorită faptului că milionarii îşi ascund adesea averile prin offshore-uri pentru a eluda plata taxelor şi impozitelor.

La nivel european, în anii trecuţi, mai bine de 15 state au încercat sistemul de taxare a averilor. Descurajate de veniturile obţinute şi de dificultatea procesului, doar 4 dintre acestea încă îl mai folosesc - Norvegia, Spania, Belgia şi Elveţia. Chiar dacă au renunţat, alte forme de taxare a marilor averi au fost instituite.

Revenind la România, oare n-ar trebui ca familiile unor politicieni precum Marian Oprişan, Cătălin Cherecheş, Mihai Chirică şi mulţi alţii să răspundă pentru averile impresionante dobândite de când aceştia sunt aleşi locali şi, în spiritul solidarităţii invocate de ministrul finanţelor, să plătească o taxă pe bunuri?

„Pe parcursul a un an, un an şi ceva, mama mea mi-a acordat împrumuturi până la incidenţa sumei de 1,5 milioane de euro. (Cătălin Cherecheş, iulie 2019)

„Nu mai puneţi întrebări la capitolul ăsta. Eu am mai declarat că atunci când am intrat în politică, în administraţie, aveam un milion şi jumătate de mărci. Când mi s-a făcut o înscenare şi mi s-a pus sechestru pe o maşină, i-am dat toţi banii mamei mele. Acolo sunt banii mei (Marian Oprişan, iulie 2019)

Haideţi să fim solidari şi să dezbatem cea mai practică şi eficientă soluţie.

